Udaje se nasljednica Stiva Džobsa: Milijarderska bajka na selu pod strogim nadzorom

Sve je spremno za jedno od najspektakularnijih društvenih događaja godine u engleskom selu Grejt Tju u Kotvoldsu - vjenčanje Iv Džobs, milijarderke i nasljednice "Apple" carstva, i britanskog olimpijskog šampiona u konjičkom sportu, Harija Čarlsa.

Danas će, inače mirni Grejt Tju, postati epicentar glamura i elitnih gostiju iz svijeta mode, sporta, politike i tehnologije. Vjenčanje će se održati u crkvi Svetog Mihaila i svih anđela iz 12. stoljeća, a ceremonija će početi oko 14 sati i trajati sat.

Vjerili se 2024. godine

Iva (27) i Hari (26) su se vjerili u septembru prošle godine, a svoju vezu javno su predstavili na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Porodica Džobs navodno je uložila čak 5 miliona funti u ovu četverodnevnu svadbenu bajku.

Nakon crkvene ceremonije, gosti će biti prevezeni u luksuzni kompleks Estel Menor, gde ih očekuju raskošna večera, govori te nastup Eltona Džona, koji će, prema izvorima, biti plaćen čak milion funti za nastup na specijalno izgrađenoj bini.

Luksuzna dekoracija

Ivina majka, Loren Pauel Džobs, koja je ostala udovica nakon smrti Stiva Džobsa 2011. godine, preuzela je glavnu organizaciju, uz pomoć čuvenog planera događaja Stenlija Gatija. Crkva je dekorisana kao iz bajke - crvene ruže na svakom kraju klupa, grane bukve duž prolaza, 101 svijeća na oltaru i perzijski tepisi vrijedni 15.000 funti koji vode do oltara.

- Ovo izgleda kao filmska produkcija – sve je pod vojničkom preciznošću, čak i selo će sutra biti praktično zaključano - rekao je izvor iz obezbjeđenja.

Kamioni s luksuznom dekoracijom, zelenilom, posuđem i setovima već danima ulaze kroz zlatno-crne kapije Estel Menora. Firma Palmbrokers donijela je "vjenčano drveće želja" i staze ukrašene cvjetovima.

Privatnim avionima na svadbu

Zvanice na vjenčanje stižu privatnim avionima na aerodrom u Oksfordu, odakle helikopterima lete ka mjestu gdje će biti slavlje. Na listi gostiju su bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris, princeza Beatris, kao i Sofija Abramovič - kćerka bivšeg vlasnika Čelsija, Romana Abramoviča. Očekuje se dolazak i poznatog dizajnera Džonija Ajva, glumice i voditeljice Elen Dedženeres i njene izabranice Porše de Rosi, kao i Dženifer Gejts, kćerke Bila Gejtsa.

Među poznatim zvanicama iz svijeta muzike i sporta bit će i Met Helders iz benda "Arctic Monkeys", kao i Džesika Springstin, kćerka Brusa Springstina i uspješna jahačica.

Iva, koja je i sama model i uspješna sportistkinja, dolazi iz poznate porodice – pored majke Loren, prisustvovat će i brat Rid Džobs te sestra Erin. Još nije poznato da li će doći i polusestra Lisa Brenan-Džobs.