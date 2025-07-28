Princ Viliam i Šarlot u VIP loži: Bodrili Englesku u finalu

Princ Viliam (William) pojavio se u Baselu na finalu utakmice između ženske reprezentacije Engleske i Španije u društvu svoje 10-godišnje kćerke Šarlot (Charlotte).
Otac i kćerka zajedno su iz VIP lože bodrili Englesku, smješteni pored članova španske kraljevske porodice.
Prije početka meča razgovarali su s navijačima, a Viliam je u jednom trenutku objašnjavao Šarlot situacije na terenu.
Djevojčica je, poput oca, veliki ljubitelj fudbala i često prati slične sportske događaje.
Princ je i ranije znao povesti djecu na utakmice, najstariji sin Džordž (George) već je prisustvovao mečevima Aston Vile, omiljenog kluba budućeg kralja.