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KRALJEVSKA PORODICA

Princ Viliam i Šarlot u VIP loži: Bodrili Englesku u finalu

Djevojčica je, poput oca, veliki ljubitelj fudbala i često prati slične sportske događaje

Princ Viliam i kćerka Šarlot. Platforma X

S. B.

28.7.2025

Princ Viliam (William) pojavio se u Baselu na finalu utakmice između ženske reprezentacije Engleske i Španije u društvu svoje 10-godišnje kćerke Šarlot (Charlotte). 

Otac i kćerka zajedno su iz VIP lože bodrili Englesku, smješteni pored članova španske kraljevske porodice.

Prije početka meča razgovarali su s navijačima, a Viliam je u jednom trenutku objašnjavao Šarlot situacije na terenu.

Djevojčica je, poput oca, veliki ljubitelj fudbala i često prati slične sportske događaje.

Princ je i ranije znao povesti djecu na utakmice, najstariji sin Džordž (George) već je prisustvovao mečevima Aston Vile, omiljenog kluba budućeg kralja.

# PRINC WILLIAM
# CHARLOTTE
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