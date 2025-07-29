Selin Dion na dan svog vjenčanja krvarila dok je išla ka oltaru: Istrpjela sve zbog ogromne ljubavi

Selin Dion (Celine Dion) udala se 1994. godine za svog pokojnog supruga Renea Anđelila (Angelilo), a toliko se trudila da izgleda predivno da je sve ostalo palo u drugi plan. Mnogi su toga dana gledali u lijepu Selin, a ona od uzbuđenja nije osjećala da će zbog tijare morati potražiti pomoć liječnika.

Samopouzdanje na kušnji

Glazbena diva je u prošlogodišnjem intervjuu za Vogue otkrila je da je tijara, koja je bila prekrivena s 2.000 Swarovski kristala, pričvršćena na njezinu glavu, bila toliko teška da joj je zadala kvrgu i ranu na glavi .

- Kad si sretan, nema težine, nema problema, nema boli - rekla je, objasnivši da u tom trenutku nije osjećala nikakvu bol. Međutim, kada je na svoj veliki dan ušetala u baziliku Notre Dame u Montrealu, njezino je samopouzdanje bilo na kušnji.

- Krenem hodati i kažem: 'Hoću li uspjeti? Hoću li doći do svog budućeg muža? Ali kao što sam rekla, 'otrčat ću do tebe.' I jesam. Međutim, kada sam otišla u svoju sobu i skinula tijaru, shvatila sam da sam se posjekla, jer je pritisak bio prevelik - priznala je.

Jutro nakon što je službeno postala Anđelilova žena, Dion se probudila i pronašla kvrgu 'veličine jajeta nasred čela', otkrila je. Bol je bila toliko jaka da je rekla da je počela gledati u stranu. Suprugu je tada rekla kako nema drugog izbora nego da trpi nju i njezine nesreće.

- Sad je kasno - vjenčali smo se - prisjetila se.

Velika ljubav

Nakon posjeta liječniku stavljena je na antibiotike tri sedmice. Iako je povreda bila ozbiljna, Dion je rekla da ne žali ni za čim od dana svog vjenčanja.

Čak je priznala da bi kao dokaz ljubavi prema svom pokojnom suprugu, s kojim je bila u braku 22 godine prije nego što je umro od raka grla 2016., nosila još složeniji veo i tijaru i vjenčanicu, piše Glossy.

Za tu posebnu i najljepšu prigodu u svom životu Selin je prije 30 godina odjenula haljinu A kroja dostojnu princeze, s ručno šivanom čipkom i kristalima, francuskom svilom i rubom od gotovo 6 metara, za što je bilo potrebno 1.000 sati šivenja i navodno je koštao 25.000 dolara.