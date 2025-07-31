Ed Širan kupio luksuzni stan u Njujorku za više od 10 miliona eura

Ed Širan (Sheeran) kupio je luksuzni stan u Bruklinu, Njujork, vrijedan preko 10 miliona eura, koji je ranije iznajmljivao sa suprugom Šeri Siborn (Cherry Seaborn).

Kupovina je obavljena gotovinom putem njihove privatne kompanije.

Stan ima 315 kvadrata, dvije teretane, 24-satnu recepciju i garažu s punionicama za električna vozila.

Širan u Velikoj Britaniji već posjeduje najmanje 27 nekretnina, uključujući objekte u "Notting Hillu", "Holland Parku" i rodnom "Suffolku", gdje je stvorio imanje poznato kao “Sheeranville”.