Đoganijevi napustili događaj zbog Dare, a njen odgovor će ih tek razbjesniti: "Ljubomora nije dobra"

Denser Đole Đogani i njegova supruga Vesna napravili su haos na zajedničkoj konferenciji za jednu žurku na kojoj će nastupiti sa kolegama, i napustili su je zbog navodno Dare Bubamare.

Do problema je navodno došlo kada je konferencija završena, a pevači su davali izjave, a prva je uskočila Dara.

To je na neki način uvrijedilo Đoleta i Vesnu, pa su otišli bez davanja izjave medijima.

Novinari su pitali Daru za situaciju, a ona je odgovorila:

„Znate onu moju pjesmu: 'To je samo ljubomora'. Mora da se pomiri s tim da sam ja zvijezda. Ja sam došla da ispoštujem. Ljubomora nije dobra inače.“

Čim je stigla, srela je Đoleta Đoganija s kojim se srdačno pozdravila. Njihov susret izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama.

Kada su htjeli da se poljube u obraz, činilo se kao da su se slučajno okrenuli malo više, pa su mnogi pomislili da su se poljubili u usta.