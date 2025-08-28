Video / Urnebesan snimak glumice: Tokom snimanja pala niz stepenice

Uprkos neugodnom trenutku, oskarovka se nasmijala i brzo ustala, uzviknuvši: "Dobro sam!", dok je podizala ruke kao da je upravo završila gimnastičku tačku. Ubrzo nakon toga, viđena je kako se smije i grli člana ekipe.

Društvene mreže preplavili su snimci pada glumice Ane Hatavej (Anne Hathaway) tokom snimanja filma Vrag nosi Pradu 2 u Njujorku (New York). Hatavej je nezgodno pala kada joj se slomila peta, što je završilo uvijenom nogom i padom na zadnjicu.

Na Instagramu je čak podijelila šaljivi video koji prikazuje slične padove – iz filma Dnevnik princeze i sada sa seta Prade – uz natpis: "Kako je počelo... i kako ide."

Za scenu je nosila bež majicu s printom, crnu suknju, crne štikle s remenčićima i sunčane naočale, a nije potvrđeno da li je pad bio planiran dio scene.

Snimanje nastavka legendarnog filma iz 2006. počelo je prošlog mjeseca. Hatavej se vraća kao Endi Sacs (Andy Sachs), uz Meril Strip (Meryl Streep) kao Mirandu Pristli (Miranda Priestley), Emili Blant (Emily Blunt) kao Emili Čarlton (Emily Charlton), i Stenli Tuči (Stanley Tucci) kao Najdžela Kiplinga (Nigel Kipling).

Novoj glumačkoj postavi pridružili su se i Lusi Liu (Lucy Liu), Džastin Teru (Justin Theroux), Bi Džej Novak (BJ Novak), Polin Šalamet (Pauline Chalamet), Kaleb Hiron (Caleb Hearon), Helen Dž. Šen (Helen J. Shen) i Konrad Rikamara (Conrad Ricamara).