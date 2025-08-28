Slavni reper zaprosio princezu: Ostavila muža preko Instagrama

Muzičar se zaručio sa šeikom Mahrom bint Muhamed bin Rašid el-Maktum (Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum), kćerkom vladara Dubaija, šeika Muhameda bin Rašida el-Maktuma (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum), a vijest je za TMZ potvrdio njegov predstavnik.

Francusko-marokanski reper, najpoznatiji po hitu "Unforgettable", zaprosio je 31-godišnju princezu tokom Pariške nedjelje mode u junu, i to nedugo nakon što je prvi put prošetao pistom za kolekciju 3.Paradis za proljeće/ljeto 2026.

Njihova ljubavna priča izazvala je šuškanja još u oktobru 2024., kada je šeika Mahra na društvenim mrežama objavila fotografije sa Montanom tokom njegove posjete Dubaiju. Par je svoju vezu zvanično potvrdio tek ovog ljeta, kada su se zajedno pojavili na nekoliko događaja u Parizu, gdje su ih fotografi uslikali kako se drže za ruke.

Šeika Mahra već ima jedan brak iza sebe. Bila je udata za šeika Manea bin Muhameda bin Rašida bin Manea el-Maktuma (Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum). Njihov razvod objavljen je u julu 2024., i to javno – putem direktne objave na Instagramu.

- Dragi mužu, kako si zauzet s drugim ženama, proglašavam naš razvod. Razvodim se od tebe, razvodim se od tebe i razvodim se od tebe. Čuvaj se, tvoja bivša supruga - napisala je tada Mahra.