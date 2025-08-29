Ana Nikolić se odselila iz Beograda nakon što je Rale pretukao: Evo gdje se sada nalazi

Ana Nikolić trenutno prolazi kroz tešku situaciju, nakon što je partnera Gorana Ratkovića Raleta prijavila policiji zbog nasilja, što je rezultiralo izricanjem mjere zabrane prilaska u trajanju od 30 dana.

Nakon fizičkog sukoba s producentom, pjevačica je s prijateljicom otišla u hotel kako bi se sklonila, a potom i u svoj stan na Voždovcu. Sada je zbog svog duševnog mira donijela i novu, radikalnu odluku.

Kako navodi izvor blizak Nikolić, Ana je odlučila da se privremeno preseli u svoje rodno selo Donju Mutnicu, u blizini Paraćina.

– Ana je svu ovu dramu s Raletom teško podnijela. Jako je nervozna i stalno plače. Od kada ga je prijavila policiji, poslala mu je najmanje 500 poruka. On je sve njih pročitao, ali joj nije odgovorio ni na jednu, zbog čega ona ludi. Rale nju i dalje jako voli i odmah bi joj odgovorio, ali se ne usuđuje. Najviše se plaši da ona to želi da iskoristi kao dokaz da joj se obratio i na taj način prekršio zabranu prilaska – kaže izvor za Kurir i dodaje:

– U njenom stanu je trenutno haos. Sada je odlučila da ode u svoje rodno selo Donja Mutnica. Rekla je prijateljici da joj treba mir, da će joj tamo biti najbolje i da kad ode kod oca Dušana na grob, da joj odmah bude mnogo lakše. Ja ne znam kako će ona tamo da bude sama. Koliko znam, tamo joj je kuća u šiblju jer dugo nije košeno, a fasada je poprilično oronula i dotrajala. Možda je u međuvremenu nekom platila da to malo sredi, ne znam. Vjerujem da će stare komšije tamo da joj se obraduju, ali koliko će izdržati, videćemo. Ići će ona sigurno i po nekim manastirima tamo, kaže da joj to jako prija u teškim trenucima.