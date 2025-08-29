Ema Stoun bez zadrške: Otvoreno kažem da vjerujem u vanzemaljce

Ema Stoun (Emma Stone) je otkrila da vjeruje u vanzemaljce tokom promocije novog filma na Venecijanskom filmskom festivalu.

Naime, na konferenciji za medije povodom filma "Bugonia", Oskarovka je rekla novinarima kako je "prilično narcisoidno misliti" da su ljudi "stvarno sami ovdje vani", prenosi People.

Glumica je tako bez zadrške podijelila svoje uvjerenje.

- Da, otvoreno kažem, vjerujem u vanzemaljce - rekla je Stoun pa se našalila sa prisutnima upitavši: Kako znate da ja nisam vanzemaljac?

Dodala je kako smatra da postoji kompliciraniji aspekt tog odgovora, no koji je vjerovatno duži od bilo čega što bi iko želio slušati u datom trenutku.

Inače, novi film, u režiji Jorgosa Lantimosa (Yorgos Lanthimos), prati dvojicu muškaraca opsjednutih teorijama zavjere koji otmu bogatu izvršnu direktoricu, koju glumi Stoun, jer vjeruju da je ona vanzemaljac s namjerom da uništi Zemlju. Film je temeljen na južnokorejskoj znanstveno-fantastičnoj komediji "Save the Green Planet!" iz 2003. godine.

Ljudi su počeli nagađati o filmu još u januaru kada se glumica na dodjeli Zlatnih globusa pojavila s pixie frizurom. Kasnije je potvrđeno da joj je za potrebe snimanja glava obrijana u stvarnom vremenu tokom jedne scene. Film "Bugonia" u odabrana kina stiže 24. oktobra, a u široku distribuciju kreće 31. oktobra 2025. godine.