Seka Aleksić otvorila dušu: "Mislim da čovjek nikada ne treba da zaboravi svoje korijene"

Srbijanska pjevačica Seka Aleksić važi za jednu od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu. Seka je hrabro zakoračila u novu ulogu – člana žirija popularnog muzičkog takmičenja "IDJ Show", gdje će rame uz rame sa Natašom Bekvalac i Reljom Popovićem ocjenjivati mlade nade. Za nju je ova godina itekako radna, osim šoua, ona vrijedno radi i na završetku triologije, te čeka Stefana Đurića Rastu da završe cijeli projekat, a poslije toga i da rade na njenom albumu. Ona je za Telegraf progovorila o svim novitetima.

Seka Aleksić . Instagram Seka Aleksić . Instagram

Istakla je da je ranije izbjegavala takmičenja, jer su snimanja jako naporna. - Sada mogu da otkrijem, ja sam treći član "IDJ show-a". Mislim da će biti sjajno sa Natašom i Reljom. Ranije sam izbjegavala ta takmičenja. Prvo, ta snimanja su jako naporna, morate biti non stop skoncentrisani, reći kandidatu ono što stvarno vidite i kako zaista izgleda. Meni je to bilo naporno i teško, smatrala sam da uvijek imam neke preče obaveze, ali nagovorili su me. Mislim da smo nas troje dobra ekipa, istakla je pjevačica. Dotakla se toga da je ona sama sebi bila vjetar u leđa, kada je počinjala. - Vjetar u leđa i te kako znači svakome, da li je on manje ili više talentovan, to je apsolutno nebitno, ali sa druge strane mislim da ljudima treba reći iskreno onako kako zaista vidim sliku. Ne mogu reći nekom da je sjajan, ako ne mislim tako. Imala sam priliku da pogledam kako su Relja i Nataša to radili. Relja je bio realan, a Nataša se trudila da se nikome ne zamjeri. Sad tu treba naći balans. Nas troje smo ostvareni ljudi i tu nema priče o rivalstvu. A što se mene tiče, vjetar u leđa mi nije bio niko, sama sam sebi bila. Nisam imala podršku, ali kad sam već došla u Grand 2002. godine, bilo je tu nekoliko koleginica koje su me podržale, među njima je bila Vesna Zmijanac. Poslije, kad su već valjda vidjele da sam kvalitet i da to vrijedi podržati, onda su se redale koleginice, zaključila je.

Seka Aleksić . Foto: Slavica Danilović Seka Aleksić . Foto: Slavica Danilović

Smatra da su muzička takmičenja dobra, te da mladi talenti mogu da se istaknu. - Mogu, sigurno. Pošto sam sada malo više gledala te nastupe iz "IDJ show-a", vidjela sam da tu ima dosta mladih ljudi koji su talentovani i koji su uspeli. Jedna od njih je Amna, sa kojom sam snimila duet. To je ujedno i pokazalo da je zaista nebitno ko je sa druge strane, samo ako je pjesma dobra i ako se meni to dopadne. Meni je nebitno ko je kolika zvijezda i ko je odakle. U Americi mega zvijezde snimaju sa početnicima, ljudi nemaju komplekse, samo kod nas se gleda ko je kolika zvijezda i ko sa kim hoće i neće. Tu i jeste problem, zato nemamo dobre duete, rekla je ona. Izjavila je da nema problem da ukoliko njen kandidat pobjedi da snimi duet sa njim. - Što da ne? Naravno da bih, ukoliko je dobra i adekvatna pjesma. Zato što, već sam rekla, nemam komplekse nikakve. Trudila sam se da kroz karijeru uvijek imam nekog mlađeg i novijeg, nekog ko nije poznat, ko nikada nije radio ništa slično i davala mu šansu. Postoji još jedna mlada osoba koja nije poznata u svijetu šou-biznisa, koja stvara muziku i kojoj sam dala šansu, istakla je.

Seka Aleksić . Instagram Seka Aleksić . Instagram