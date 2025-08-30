Vjeridba Tejlor Svift i Trevisa Kelsija: Skočila prodaja njegovih dresova, njena muzika bilježi rast slušanosti na Spotifaju

Vjeridba Tejlor Svift (Taylor Swift) i Trevisa Kelsija (Travis Kelce) izazvala je nagli rast prodaje i angažmana na društvenim mrežama za oboje.

Prodaja dresova

Prodaja dresova Kelsijevog tima Kansas Siti Čifs (Kansas City Chiefs) porasla je 200 odsto dan nakon objave para, potvrdila je kompanija Fanatiks (Fanatics) za Forbes.

Skok od 200 odsto u prodaji dresova dan nakon objave vjeridbe s Tejlor učinio je utorak najboljim danom prodaje za Kelsija još od Superboula, potvrdili su iz Fanatiksa za Forbes, uključujući dresove prodavane preko Fanatiks, NFL i Čifs sajtova.

Slušanost muzike Tejlor Svift naglo je porasla na Spotifaju (Spotify) nakon objave vjeridbe, posebno pjesma koju je iskoristila u svojoj Instagram objavi – “So High School”, sa albuma “The Tortured Poets Department” – koja je skočila 400% u broju preslušavanja, saopštio je Spotifaj za Forbes, te se ponovo našla na dnevnoj Spotifaj listi na 68. mjestu.

Tejlor se vratila na broj 1 Spotifajevog dnevnog čarta izvođača na dan objave vjeridbe, a neke druge njene pjesme, uključujući “Fortnight”, “Lover” i “Style”, ponovo su ušle na liste.

U 24 sata nakon Instagram objave o vjeridbi Tejlor i Kelsija, Kelsi je dobio 770.000 novih pratilaca, dok je Tejlor dodala 1,2 miliona pratilaca, pokazala je analiza kompanije SEO Sherpa, pozivajući se na podatke Social Blade. Njihova objava o vjeridbi skupila je 33 miliona lajkova do četvrtka ujutro, a kompanija Meta saopštila je da je objava podijeljena više od milion puta – više nego bilo koja druga u istoriji aplikacije.

Kako su brendovi pokušali da iskoriste vjeridbu Tejlor Svift?

Mnogi brendovi požurili su da daju svoj marketinški pečat vjeridbi u pokušaju da ostvare sopstvene skokove u prodaji pozivajući se na fanove Tejlor.

Neki, uključujući Doordash i brend gaziranih pića Olipop, ponudili su kupcima popust od 13%, pozivajući se na njen srećan broj.

Demokratska partija Pensilvanije pokušala je da prikupi sredstva preko vjeridbe, pozivajući pristalice da doniraju 13 dolara (Tejlor potiče iz Pensilvanije i posljednjih godina je podržavala demokrate na izborima).Video-igra The Sims rekreirala je fotografije vjeridbe Tejlor i Kelsija, dok je Krispy Kreme nudio besplatne krofne, a Buffalo Wild Wings ponudio da organizuje ketering za vjenčanje.

Tejlor i Kelsi objavili su vjeridbu u Instagram postu u utorak, dvije godine nakon što su započeli vezu. „Vaša profesorica engleskog i vaš profesor fizičkog se vjenčavaju“, napisala je Tejlor, objavivši više fotografija iz cvjetne bašte.