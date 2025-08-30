Poznati kuhar Gordon Ramsej otkrio da mu je uklonjen karcinom

Ramsej je pritom otkrio kako mu je uklonjen bazocelularni karcinom, oblik nemelanomskog raka kože.

U objavi je podijelio dvije fotografije – na jednoj se vidi flaster ispod uha, dok druga prikazuje zašiveno operirano područje.

Slavni britanski kuhar Gordon Ramsej danas je na svom Instagram profilu otkrio da je prošao operativni zahvat.

- Zahvalan sam i jako cijenim nevjerovatan tim u "The Skin Associates" i njihov brzi reaktivni rad na uklanjanju ovog bazocelularnog karcinoma, hvala vam! Molim vas, ne zaboravite kremu za sunčanje ovaj vikend. Obećavam vam da ovo nije lifting lica! Trebao bih povrat novca - stoji u objavi.

Bazocelularni karcinom (BCC) predstavlja najčešći oblik raka kože. Razvija se u površinskom sloju kože i u većini slučajeva može se uspješno liječiti.

Iako se može pojaviti bilo gdje na tijelu, BCC se najčešće javlja na dijelovima koji su redovno izloženi suncu – poput lica, glave, vrata i ušiju.