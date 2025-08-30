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IZAZOVNO IZDANJE

Ana Nikolić ponovo šokira: Pozirala u mrežastim čarapama

Kratku haljinu je upotpunila mrežastim čarapama i crnim štiklama

Ana Nikolić - Avaz
Ana Nikolić - Avaz
Ana Nikolić - Avaz
Ana Nikolić - Avaz
Ana Nikolić - Avaz
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I. H.

30.8.2025

Pjevačica Ana Nikolić, zadnjih dana prolazi jako teške trenutke u životu. Naime, ona je prijavila svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje. Međutim, sada je objavila fotografiju u izazovnom izdanju i tako iznenadila mnogobrojne fanove.

Ana Nikolić. Screenshot

Kratku haljinu je upotpunila mrežastim čarapama i crnim štiklama.

Podsjećamo, Ana je u prošlosti imala problema sa viškom kilograma, međutim to je uspješno riješila. Svoju liniju je dovela do savršenstva, te joj izazovne kombinacije odlično stoje.

# PJEVAČICA
# ANA NIKOLIĆ
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