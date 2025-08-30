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EMA HING VILIS

Supruga Brusa Vilisa oglasila se nakon osuda jer živi odvojeno od glumca

U videu objavljenom na Instagramu Ema se obratila kritičarima

Ema Hing Vilis. Instagram

D. H.

30.8.2025

Ema Heming Vilis (Emma Heming Willis), supruga slavnog glumca Brus Vilsa (Bruce Willis), javno je progovorila o teškoj odluci koju je donijela zajedno s obitelji – da njezin suprug, koji boluje od frontotemporalne demencije (FTD), više ne živi s njima u porodičnom domu.

Ova je odluka izazvala burne reakcije javnosti nakon što je prikazana u posebnoj emisiji Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, emitiranoj 26. avgusta na ABC-u. Dok su neki pokazali razumijevanje, dio gledatelja osudio je Emmu smatrajući da je "napustila" supruga.

U videu objavljenom na Instagramu Ema se obratila kritičarima. "Znala sam da će se podijeliti mišljenja – oni koji imaju stav i oni koji imaju iskustvo. Ljudi koji samo imaju mišljenje najčešće su brzi u osuđivanju skrbnika. A upravo se s tim mi, njegovatelji, borimo – s osudom drugih."

Podrška joj je stigla i iz obitelji. Kći Talulah (Tallulah) ispod objave napisala je: "Volimo te jako. Hvala ti na svemu što radiš za nas i našu porodicu."

"Bruce bi to želio zbog naših kćeri"

U razgovoru s Dijanom Sojer (Diane Sawyer), Ema je otkrila da je odluka bila izrazito teška, ali nužna. "Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikad donijela. Znala sam da bi Bruce htio da naše djevojčice odrastaju u domu prilagođenom njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je.

Knjiga o borbi i snazi

Ema je ujedno najavila izlazak svojih memoara The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, koji izlaze 9. septembra. U njima opisuje život s Bruceom, suočavanje s njegovom bolešću te izazove i snagu koju zahtijeva uloga skrbnika.

# GLUMAC
# BRUCE WILLIS
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