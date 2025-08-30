Supruga Brusa Vilisa oglasila se nakon osuda jer živi odvojeno od glumca

Ema Heming Vilis (Emma Heming Willis), supruga slavnog glumca Brus Vilsa (Bruce Willis), javno je progovorila o teškoj odluci koju je donijela zajedno s obitelji – da njezin suprug, koji boluje od frontotemporalne demencije (FTD), više ne živi s njima u porodičnom domu.

Ova je odluka izazvala burne reakcije javnosti nakon što je prikazana u posebnoj emisiji Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, emitiranoj 26. avgusta na ABC-u. Dok su neki pokazali razumijevanje, dio gledatelja osudio je Emmu smatrajući da je "napustila" supruga.

U videu objavljenom na Instagramu Ema se obratila kritičarima. "Znala sam da će se podijeliti mišljenja – oni koji imaju stav i oni koji imaju iskustvo. Ljudi koji samo imaju mišljenje najčešće su brzi u osuđivanju skrbnika. A upravo se s tim mi, njegovatelji, borimo – s osudom drugih."