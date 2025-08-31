Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 50 miliona dolara: Znate li ko je Zeus?

Ilan Tobiana (Tobianah), kojeg milioni znaju pod nadimkom Zeus, kako se i sam predstavlja na društvenim mrežama, postao je globalna enigma interneta.

Rođen je 22. novembra 1971. u Parizu, a korijeni mu sežu do Francuske, Maroka i Italije. Po struci je pravnik – studirao je na prestižnoj Sorboni (Sorbonni) i specijalizirao se za nekretninsko pravo. Njegova advokatska karijera vezana je uz kompaniju Mot et Associés Immobilier, ali s vremenom se okrenuo i modi, filmu te društvenim mrežama.

Nadimak Zeus dobio je zahvaljujući upečatljivom izgledu – dugoj bijeloj bradi, sijedoj kosi i izraženim crtama lica koje podsjećaju na antičke skulpture grčkih bogova. Taj je vizual postao njegov zaštitni znak i temelj brenda koji gradi godinama.

Život u luksuzu

Tobiana svoj imidž gradi na društvenim mrežama, ponajviše na Instagramu, gdje i sam nastupa pod imenom Zeus te redovno dijeli prizore raskošnog života. Njegova kolekcija automobila jedna je od tema koje najviše privlače pozornost – od Ferrarija i Lamborghinija do rijetkih modela poput Delagea D12 ili luksuznih motocikala.

Uz to, pokreće i vlastite linije parfema, odjeće i obuće, što dodatno jača njegov status modernog Zeusa.

Procjenjuje se da njegovo bogatstvo iznosi oko 50 miliona dolara, a izvori prihoda uključuju advokatsku praksu, poslove u sektoru nekretnina, saradnje s brendovima, ali i angažmane u filmskoj industriji.