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Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 50 miliona dolara: Znate li ko je Zeus?

Uz to, pokreće i vlastite linije parfema, odjeće i obuće, što dodatno jača njegov status modernog Zeusa

Ilan Tobiana. Instagram

A. O.

31.8.2025

Ilan Tobiana (Tobianah), kojeg milioni znaju pod nadimkom Zeus, kako se i sam predstavlja na društvenim mrežama, postao je globalna enigma interneta.

Rođen je 22. novembra 1971. u Parizu, a korijeni mu sežu do Francuske, Maroka i Italije. Po struci je pravnik – studirao je na prestižnoj Sorboni (Sorbonni) i specijalizirao se za nekretninsko pravo. Njegova advokatska karijera vezana je uz kompaniju Mot et Associés Immobilier, ali s vremenom se okrenuo i modi, filmu te društvenim mrežama.

Nadimak Zeus dobio je zahvaljujući upečatljivom izgledu – dugoj bijeloj bradi, sijedoj kosi i izraženim crtama lica koje podsjećaju na antičke skulpture grčkih bogova. Taj je vizual postao njegov zaštitni znak i temelj brenda koji gradi godinama.

Život u luksuzu

Tobiana svoj imidž gradi na društvenim mrežama, ponajviše na Instagramu, gdje i sam nastupa pod imenom Zeus te redovno dijeli prizore raskošnog života. Njegova kolekcija automobila jedna je od tema koje najviše privlače pozornost – od Ferrarija i Lamborghinija do rijetkih modela poput Delagea D12 ili luksuznih motocikala.

Uz to, pokreće i vlastite linije parfema, odjeće i obuće, što dodatno jača njegov status modernog Zeusa.

Procjenjuje se da njegovo bogatstvo iznosi oko 50 miliona dolara, a izvori prihoda uključuju advokatsku praksu, poslove u sektoru nekretnina, saradnje s brendovima, ali i angažmane u filmskoj industriji. 

Tobiana je dosad producirao nekoliko kratkih filmova, a navodno radi i na dugometražnom projektu.

Instagram mu broji više od dva miliona pratilaca, a TikTok je još jedna platforma na kojoj gradi svoj imidž.

Pokazao s kim je u vezi

I dok se dugo nagađalo o njegovom privatnom životu, posljednjih godina jasno pokazuje s kim je u vezi.

Ilan Tobiana od početka 2023. povezuje se s estonskom manekenkom Rebekom Vosu (Võsu), a par redovno dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Ilan i Rebeka. Instagram

Rebeka se na Instagramu predstavlja kao Afrodita, grčka božica ljubavi, ljepote i želje, čime dodatno pojačava mitološki imidž Zeusa i Afrodite kao para koji živi luksuznu modernu bajku.

Upravo ta kombinacija – spoj glamura, luksuza i pomno dozirane šutnje o ličnom životu – razlog je zašto ga mediji i publika nazivaju "najmisterioznijim čovjekom na svijetu".

# ILAN TOBIANAH
# ZEUS
# AFRODITA
# REBEKA VOSU
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