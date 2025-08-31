Kevin Kostner ljubi 24 godine mlađu: Viđeni zajedno u javnosti

Američki filmski glumac Kevin Kostner (Costner, 70) našao se ponovno u centru pažnje, a ovog puta zbog ljubavi.

Naime, prema pisanju magazina People, slavni glumac viđa se s redateljicom i autoricom Keli Nunen Gors (Kelly Noonan Gores, 46).

Navodno su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, a nedavno su zajedno viđeni u javnosti.

- Keli se druži s Kevinom, ali zasad je sve vrlo opušteno. Smatra ga divnim i zanimljivim - otkrio je izvor blizak paru.

Teška godina

Gors je iza sebe ostavila buran period. Prošle godine razvela se od milijardera Aleka Gorsa (Aleca), s kojim se vjenčala 2016., a par ima šestogodišnju kćerku Rajli (Riley).

- Bilo je mučno. Iako sam ja započela razgovor o razvodu, ni jedno od nas to zapravo nije željelo. Srce mi se slomilo - priznala je Keli u svom podcastu „Heal with Kelly“.

Osim razvoda, doživjela je još jednu tragediju, kuća u kojoj je živjela izgorjela je u požaru.

- Trenutno je fokusirana na svoju kćerku i vlastito zdravlje. Veze joj nisu najveći prioritet - dodao je izvor.

Burna rastava

Kostner je i sam imao težak razvod od Kristin Baumgartner (Christine, 51). Brak je okončan u februaru 2024. nakon 20 zajedničkih godina i medijski popraćene pravne bitke. Kristin je ubrzo našla novu ljubav – finansijera Džoša Konora (Josha Connora), dugogodišnjeg prijatelja para, s kojim je sada zaručena.

Slavni glumac i bivša supruga zajedno imaju troje djece – Kejdena (Caydena, 18), Hejesa (Hayesa, 16) i Grejs (Grace, 16). Nedavno su viđeni na Kejdenovoj maturi u Santa Barbari, ali pozirali su odvojeno.

Tužila ga kaskaderka

Također je nedavno kaskaderka iz filma Horizon 2, Devin Labela (Devyn LaBella, 34), podnijela je tužbu u Los Anđelesu (Angelesu) protiv slavnog glumca i produkcijske kuće Territory Pictures, tvrdeći da je na setu filma došlo do seksualnog uznemiravanja, neprijateljskog radnog okruženja i namjernog nanošenja emocionalne patnje.

Tužila ih je zbog toga što su je stavili u neplaniranu scenu silovanja bez upozorenja ili odgovarajućih sigurnosnih protokola snimanja. Ona tvrdi i da je morala ići na terapiju zbog traumatičnog iskustva. Imala je, piše u tužbi, uznemirujuća sjećanja, poremećaj spavanja, strah od intimnosti i anksioznost.