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BOSANSKI BALI-BEG

Kenan Tahirović stao na ludi kamen: Ljubav sa Ilderinom Salihović krunisana brakom

Njihovo vjenčanje održano je jučer u hotelu na Bjelašnici

Ilderina i Kenan. Instagram

I. H.

31.8.2025

Bosanskohercegovački influenser i model Kenan Tahirović, poznatiji pod nadimkom “bosanski Bali-beg”, izgovorio je sudbonosno “da” svojoj zaručnici Ilderini Salihović. Njihovo vjenčanje održano je jučer u hotelu na Bjelašnici.

Ilderina blistala je u raskošnoj balskoj vjenčanici bez naramenica, dok je kosu elegantno podigla u punđu i upotpunila bisernim nakitom.

Kenan je za ovaj poseban dan odabrao crno odijelo sa sjajnim sakoom i prslukom, koje je kombinovao s bijelom košuljom i klasičnim crnim hlačama.

Kenan sa Ilderinom. Screenshot/ Instagram

Svadbenom slavlju prisustvovao je veliki broj poznatih ličnosti, među kojima i pjevačica Slađana Mandić, koja je atmosferu dodatno uljepšala pjesmom. Ona je na Instagramu podijelila snimke s veselja, prisjetivši se i trenutka kada je upoznala Kenana tokom snimanja spota za pjesmu "Osluškujem", nakon čega su, kako je kazala, postali poput porodice.

Među zvanicama su se našli i poznati reditelj Haris Dubica, kao i brojni influenseri.

Podsjećamo, Kenan i Ilderina su se zaručili u februaru ove godine u Istanbulu.

Kenan je i ranije bio prepoznatljivo lice javnosti, pojavljivao se u spotovima Lepe Brene, dok mu je uloga u popularnom spotu "Žena od sultana" donijela veliku popularnost.

# VJENČANJE
# KENAN TAHIROVIĆ
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