Kenan Tahirović stao na ludi kamen: Ljubav sa Ilderinom Salihović krunisana brakom

Bosanskohercegovački influenser i model Kenan Tahirović, poznatiji pod nadimkom “bosanski Bali-beg”, izgovorio je sudbonosno “da” svojoj zaručnici Ilderini Salihović. Njihovo vjenčanje održano je jučer u hotelu na Bjelašnici.

Ilderina blistala je u raskošnoj balskoj vjenčanici bez naramenica, dok je kosu elegantno podigla u punđu i upotpunila bisernim nakitom.

Kenan je za ovaj poseban dan odabrao crno odijelo sa sjajnim sakoom i prslukom, koje je kombinovao s bijelom košuljom i klasičnim crnim hlačama.