Dan kada je otišla princeza Dajana: Njena smrt i dalje je ostala pod velom misterije

Dajana (Diana), princeza od Velsa preminula je na današnji dan 1997. godine, kada je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Naslovne stranice su bile izbrisane i frenetično ponovo štampane. Svaka TV stanica na planeti je počela s programom uživo. Predsjednici, premijeri i Papa odali su počast. Milioni Britanaca, prema nekim procjenama, krenuli su na hodočašće u centar Londona kako bi odali počast jednoj ženi.

Nesreća se desila kasno navečer kada se automobil, u kome je bila sa partnerom Dodijem Al Fajedom, zakucao u jedan od stubova tunela u Parizu bježeći od paparaca koji su ih proganjali. Nesretna princeza imala je samo 36 godina kada je stradala.

Misterija o smrti

Smrt o njenog pogibiji i dalje je velika misterija. Jedni tvrde da su za sve krivi paparaci, drugi da je njena smrt nije bila posljedica stravične saobraćajne nesreće već vješto isplaniranog ubistva iza koga je stajao niko drugi do britanski dvor.

U smrskanom automobilu na licu mjesta je poginuo Dodi Al Fajed i vozač Anri Pol, dok je princeza Dajana podlegla teškim povredama u pariskoj bolnici četiri sata kasnije. Preživio je njihov tjelohranitelj Trevor Rese-Džons, koji je mnogo godina kasnije opisao šta se dešavalo u prvim sekundama nakon nesreće.

Dozivala Dodija

Prema njegovim riječima Dajana je u polusvjesnom stanju, smrskane glave i grudnog koša ležala na zadnjem sjedištu i tiho dozivala Dodija. Paparaci koji su ih jurili na motoru prvi su stigli na mjesto nesreće i slikali nesretnu princezu Dajanu smrskane glave kako se bori za život.