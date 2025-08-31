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ROBI VILIJAMS

Kontroverzni pjevač ne želi intimne odnose sa suprugom, a s njim u krevetu spava punica

Supruga mu redovito uklanja dlačice s leđa i stražnjice, a on ide na terapiju testosteronom

Robi Vilijams. Screenshot

D. H.

31.8.2025

Brak pjevača Robija Vilijamska (Robbieja Williamsa) (51) i glumice Ejd Fild (Ayde Field) (46) traje više od 15 godina, a tijekom tog vremena postali su roditelji četvero djece. Međutim, njihov odnos često iznenađuje javnost zbog nekonvencionalnih navika i iskrenih priznanja.

Ayda je u svom podcastu otkrila da Robbie od nje traži da mu redovito uklanja dlačice s leđa i stražnjice. Pjevač je priznao i da koristi hormonalnu terapiju zbog niskog testosterona, što je utjecalo i na njihov intimni život. Oboje su javno priznali da više nemaju seksualne odnose, a Ayda je još 2022. izjavila da ne pamti kad su zadnji put išli spavati u isto vrijeme, prenosi Stil.

Posebnu pažnju izazvala je i informacija da Robbie povremeno dijeli krevet s punicom jer su izuzetno bliski – što je dodatno začudilo obožavatelje.

# ROBBIE WILLIAMS
# MUZIKA
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