Velika tragedija: Poznati srbijanski reper se otrovao

​Poznati srpski reper Igor Panić poznatiji pod pseudonimom Nući morao je da otkaže nastup, što inače radi veoma rijetko.

Kako je istakao, zbog lošeg zdravastvenog stanja nije bio u stanju da sinoć izađe na binu u Lincu, te se oglasio na društvenim mrežama i zamolio za razumijevanje.

Reper je istakao da se otrovao hranom, ali da se do posljednjeg momenta nadao da će mu biti bolje, ali to se nije dogodilo.

"Možda sam svega dva puta u životu otkazao nastup zbog zdravstvenog stanja. Ovog puta izgleda da je došlo do trovanja hrane poslije današnjeg ručka, jer se isto i slično dešava i ostatku moje ekipe" rekao je Nući.

Dodao je:

"Čekao sam do poslednjeg trenutka, ali ne postoji mogućnost da večeras izađem na binu" napisao je Nući.

On je zamolio za razumijevanje.

"Nemojte mi zamjeriti, nadoknadićemo. Hvala na razumijevanju" poručio je repe