Pjevač Ramiz Selak: Bojim se ajkula, sada i zauvijek

Ime i prezime: Ramiz Selak.
Datum i mjesto rođenja: 3. 11. 1998.
Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm jer bih inače sve prespavao.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno inspektor.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevanje.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon, jer ako ne slikaš i ne objaviš story, kao da nisi ni bio.
Najdraža pjesma: Ima ih mnogo, ali je to definitivno moja „Ide nam“.
Šta gledate na televiziji: Netflix.
Šta Vas nervira: Laž i petljanje.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Pjesmu.
Čega se plašite: Ajkula, sad i zauvijek!
S kim najradije pijete kafu: S roditeljima.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Abdulah Sidran.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio bih sve ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Ima ih mnogo, ali bih izdvojio Eldina Huseinbegovića.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Bogat otac/Siromašan otac.
Tim za koji navijate: Željezničar.
Omiljena narodna izreka: Kako siješ, tako ćeš i žnjeti.
Koje pitanje najviše mrzite: Kada ću se ženiti?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne mogu izdvojiti.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Havaje.