Pjevač Ramiz Selak: Bojim se ajkula, sada i zauvijek

Ime i prezime: Ramiz Selak.

Datum i mjesto rođenja: 3. 11. 1998.

Šta prvo uradite kad se probudite: Ugasim alarm jer bih inače sve prespavao.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno inspektor.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevanje.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon, jer ako ne slikaš i ne objaviš story, kao da nisi ni bio.

Najdraža pjesma: Ima ih mnogo, ali je to definitivno moja „Ide nam“.

Šta gledate na televiziji: Netflix.

Šta Vas nervira: Laž i petljanje.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Pjesmu.

Čega se plašite: Ajkula, sad i zauvijek!

S kim najradije pijete kafu: S roditeljima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Abdulah Sidran.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio bih sve ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Ima ih mnogo, ali bih izdvojio Eldina Huseinbegovića.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Bogat otac/Siromašan otac.

Tim za koji navijate: Željezničar.

Omiljena narodna izreka: Kako siješ, tako ćeš i žnjeti.

Koje pitanje najviše mrzite: Kada ću se ženiti?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne mogu izdvojiti.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Havaje.