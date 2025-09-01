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Da li je Siner slučajno potvrdio da je u vezi s djevojkom porijeklom iz BiH: Za sve kriva pozadina na mobitelu

Na fotografiji se, prema uvjerenju mnogih na društvenim mrežama, nalazi manekenka Laila Hasanović, koja ima bh. porijeklo iz Srebrenice

Pozadina na mobitelu. Platforma X

S. S.

1.9.2025

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrto kolo US Opena, ali je pažnju privukla fotografija na njegovom zaključanom ekranu telefona. Na fotografiji se, prema uvjerenju mnogih na društvenim mrežama, nalazi manekenka Laila Hasanović, koja ima bh. porijeklo iz Srebrenice.

Zbog toga su ponovo pokrenute glasine o njihovoj vezi. Siner je ranije izbjegavao govoriti o privatnom životu, iako je priznao da je zaljubljen. Ranije je negirao da je bio na sastanku u Kopenhagenu s Lailom, nakon što su italijanski mediji o tome pisali.

Hasanović je rođena u Danskoj, često posjećuje Srebrenicu i 2019. godine bila je finalistkinja Izbora za Miss Universe Danske. Javnosti je postala poznata kroz vezu s Mikom Šumacherom, koja je završila ove godine, a posebnu pažnju izazvala je jer je bila jedna od rijetkih van porodičnog kruga koja je posjećivala njegovog oca Mihaela Šumahera.

# JANNIK SINNER
# LAILA HASANOVIĆ
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