Prijeti joj pet godina zatvora: Bosanka otišla u Tursku i "vrelo" zaplesala oko zastave

Influenserka iz Bosne i Hercegovine Merjem Čuljević našla se u centru medija kada je učestvovala u incidentu koji se desio zbog snimka na kojem je prikazano kako pleše oko jarbola sa zastavom Turske.

Video koji je objavila na svom profilu "Blittem" brzo je postao viralan, a čak je i New York Post izvijestio da joj prijeti do pet godina zatvora zbog "plesa na zastavi". Iako nije ni dodirnula zastavu, turski korisnici su je optužili za vrijeđanje nacionalnih i duhovnih vrijednosti.

Reagovao je i konzervativni predstavnik AK partije iz Nevšehira, Emre Džališkan, rekavši da će pratiti proces protiv nje i da "neće biti tolerisano nikakvo nepoštovanje vrijednosti turske nacije".