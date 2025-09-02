Nova ljubavna priča u svijetu slavnih: Sidni Svini viđena sa neprijateljem Tejlor Svift

Par je primjećen u opuštenoj šetnji italijanskim gradom, neposredno poslije luksuznog vjenčanja Džefa (Jeff) Bezosa. Na TikToku mjesecima kruže brojne objave koje su izazvale ogromnu napetost među korisnicima. Na jednom videozapisu uz njih se nalazi i manekenka Ameli Tremblej (Amélie Tremblay), a sadržaj je ubrzo postao viralan, prikupivši skoro pola miliona pregleda.

Glumica Sidni Svini (Sydney Sweeney) i muzički producent Skuter (Scooter) Braun izazvali su brojna nagađanja o mogućem zbližavanju nakon što su zajedno viđeni u Veneciji.

Istog dana, zvijezda filma "Immaculate" viđena je i u razgledavanju grada s glumcem Orlandom Blumom (Orlando Bloom) i NFL zvijezdom Tomom Bredijem (Tom Brady), koji su također odnedavno slobodni.

Komplikovani odnosi

Svini je donedavno bila u dugogodišnjoj vezi s biznismenom Džonatanom Dejvinom (Jonathan Davin). Ipak, par je u martu ove godine otkazao vjenčanje zbog navodnih problema u vezi.

Braun je također poznat po sukobu s Tejlor Svift (Taylor Swift) oko vlasništva nad njenim master snimkama, koje je pjevačica vratila u svoje vlasništvo u maju 2025.

Braun je danas izvršni direktor medijske tvrtke "HYBE-America", a dugo godina određivao je ko će, a ko neće uspjeti u muzičkoj industriji.

Braunova kompanija kupila je pjevačicinu tadašnju izdavačku kuću "Big Machine Records", čime je Braun stekao prava na njenih prvih šest albuma. Svift je odmah dala do znanja da nije znala ko stoji iza akvizicije te da joj nije drago da je Braun kupio njenu muzička djela.

Iste godine najavila je da će ponovno snimiti prvih šest albuma pod izdavačkom kućom "Republic Records" te tako ponovo posjedovati svoja autorska prava. Kad je pjevačica javno progovorila protiv Brauna i načina na koji preuzima muzička djela mladih umjetnika, njegov ugled se počeo rušiti u rekordnom roku. Danas je najomraženije ime muzičke industrije.

Iskre na vjenčanju

Iako nije potpuno poznato gdje su se Svini i Braun upoznali, mnogi nagađaju da su se iskre rasplamsale upravo na ekstravagantnom vjenčanju Bezosa. Otkako su viđeni u Veneciji, pratitelji s nestrpljenjem prate svaki trag koji bi mogao potvrditi glasine o novom holivudskom paru. Zasad nisu službeno komentirali prirodu svog odnosa, ostavljajući javnost u neizvjesnosti.