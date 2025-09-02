Bh. legenda Halid Bešlić nastavio liječenje: Poznato u kakvom je zdravstvenom stanju

Bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić i dalje je na liječenju, a sada je prebačen na kliniku za onkološke pacijente.

U javnosti su se pojavile brojne dezinofrmacije i špekulacije o njegovom zdravstvenom stanju, da su pjevaču otkazali organi, što je netačno. Također, pisalo se i da je izašlo iz bolnice, što je neistina.

On je samo promijenio kliniku u kojoj se liječi. Bešlić se osjeća sada puno bolje i prima terapiju.

Podsjećamo, Bešlić je bio primljen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nakon što je nedavno otkazao svoj nastup na Sajmu šljive u Gradačcu. Prethodno je bio hospitaliziran na odjelu za nefrologiju.