Napravljen kompromis: Evo kako će Ivanović i Švajnštajger podijeliti imovinu nakon razvoda

Ana Ivanović i Bastian Švajnštajger razveli su se nakon devet godina braka. Razvod je protekao mirno i daleko od javnosti, a odlučili su da zajedničku imovinu prebace na djecu kako bi izbjegli sukobe.

Kao razlog prekida navedene su nepomirljive razlike, a starateljstvo nad djecom podijeljeno je između njih dvoje. Ani je pripala kuća u kojoj sada živi sa sinovima.

Prije braka, Ana je imala oko 20 miliona eura, dok je Bastianovo bogatstvo vrijedilo oko 90 miliona. Svako je zadržao imovinu koju je posjedovao prije braka – Ana je zaštitila desetak miliona na računima, a Bastian je većinu ulagao u nekretnine.

Tokom zajedničkog života ulagali su u luksuzne posjede i kuće širom Evrope. Izgradili su vilu u austrijskom Vestendorfu od 400 kvadrata vrijednu 3,5 miliona eura, a Ana je već imala vilu na Maljorci koju su zajedno renovirali, procijenjenu na 6,5 miliona eura. Osim toga, posjedovali su i jahtu vrijednu oko 400.000 eura.