Policajac na motoru sproveo Zvezdu Granda usred blokada u Mostaru

Valentino Perutina, pjevač iz Mostara koji se proslavio učešćem u Zvezdama Granda izazvao je haos na mrežama zbog snimka sa policijom.

Naime, on se na svom Tiktoku pohvalio snimkom na kojem se vidi kako ga policajac sprovodi zbog protesta, a sve ovo desilo se u Mostaru.

Njih dvojica su se snimali na policijskom motoru, a pjevač je naveo kao opis: "Policijski transfer".

Valentino se zatim i pohvalio da je dobio pomoć policije zbog blokiranih ulica.

- Zaobilazak vanrednog protesta u Mostaru, i pozdrav za sve dobre ljude od mene i Džene - napisao je Valentino Perutina.

Nakon burnih reakcija javnosti, snimak je nestao s mreža.