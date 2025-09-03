Emotivna objava na mrežama Halida Bešlića osvanula u toku noći: Zbog ovoga su mnogi zaplakali

Jedna video produkcija iz Sarajeva objavila je snimak ovog grada, uz pesmu "Godino vrela", Halidov duet sa Dinom Merlinom. Označli su Halida i dodali dva srca, a ova objava je osvanula i na njegovom profilu.

Prvi put nakon hospitalizacije pojavila se objava na njegovom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram.

Inače, mnogobrojne kolege su mu javno pružile podršku i poželjeti da se što pre oporavi i da ozdravi.

"Prebačen na kliniku za onkološke pacijente"

Podsjetimo, Halidov menadžer je nedavno otkrio:

- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide na bolje - rekao je menadžer.

- Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - kazao je Nedim.