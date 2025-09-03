Emotivna objava na mrežama Halida Bešlića osvanula u toku noći: Zbog ovoga su mnogi zaplakali

Legendarni folker Halid Bešlić prebačen je prije dva dana na odjeljenje Onkologije gdje prima neophodne terapije.
Prvi put nakon hospitalizacije pojavila se objava na njegovom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram.
Jedna video produkcija iz Sarajeva objavila je snimak ovog grada, uz pesmu "Godino vrela", Halidov duet sa Dinom Merlinom. Označli su Halida i dodali dva srca, a ova objava je osvanula i na njegovom profilu.
Inače, mnogobrojne kolege su mu javno pružile podršku i poželjeti da se što pre oporavi i da ozdravi.
"Prebačen na kliniku za onkološke pacijente"
Podsjetimo, Halidov menadžer je nedavno otkrio:
- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.
- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide na bolje - rekao je menadžer.
- Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - kazao je Nedim.