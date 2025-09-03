Novi detalji: Policajac je pomogao pjevaču u Mostaru jer ga je čekala supruga s djetetom, bio je na pauzi

Nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem je pjevač Valentino Perutina prošao kroz blokade s jednim policajcem, to je izazvalo različite reakcije, jer se počelo govoriti o tome da su neki ljudi privilegirani, dok drugi moraju čekati.

Ipak, kako saznaje portal "Avaza", priča je potpuno drugačija.

Naime, sve se dešavalo u Mostaru, tokom protesta prijevoznika, kada se saobraćaj odvijao naizmjenično. Policajac koji je odlučio da mu pomogne je to uradio tokom pauze na svom privatnom motoru.

To je uradio jer se njih dvojica privatno poznaju, a jer ga je supruga s malim djetetom čekala u drugom dijelu grada.

- Zaobilazak vanrednog protesta u Mostaru, i pozdrav za sve dobre ljude od mene i Džene - napisao je Valentino Perutina, pa se zato snimak pogrešno protumačio, a onda ga je pjevač uklonio s društvenih mreža.