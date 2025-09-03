Valentino Perutina za "Avaz": Prijatelj policajac me na privatnom motoru odvezao od aerodroma do supruge, čekala me s bebom

Pjevač iz Mostara Valentino Perutina, koji je slavu stekao u Zvezdama granda, obratio se "Avazu" nakon što se u medijima pojavila informacija da je on bio privilegiran, jer ga je policija provlačila kroz kolonu, dok su drugi čekali, a on je sve to demantirao.

- To se sve dešavalo na dan protesta u Mostaru. Bio sam na poslovnom putu, vraćao sam se iz Beograda avionom, bio sam i umoran. Moj prijatelj je granični policajac na aerodromu, pitao me je kako sam, odgovorio sam mu da sam umoran, da me čeka supruga s dvoje male djece, od kojih jedno beba od tri mjeseca - kazao je Perutina.

Supruga se nalazila u automobilu s djecom u drugom kraju grada dok su vani bile visoke temperature i nije uspjevala da prođe kroz gužve.

- On je izašao u susret da me odvede s motorom, to nije bio njegov službeni motor, nego privatni, on je to uradio tokom pauze. Mi smo to i objavili kao pozitivnu priču - rekao je Perutina za "Avaz".