Majka Aleksandre Prijović se oglasila na društvenim mrežama nakon što joj se kćerka porodila: "Rodila se Arija"

Nakon što se porodila srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović, oglasila se i njena majka Borka Mihajlović.
Prijović je rodila djevojčicu Ariju, a porođaj je protekao u najboljem redu.
Putem Instagrama Borka je podijelila predivnu poruku i prve informacije o unuci Ariji.
- Rodila se Arija - napisano je u objavi, u kojoj su saopćeni i detalji porođaja.
Mala Arija rodila se danas, 3. septembra, u 15:55 sati. Teška je 3,03 kg, a dugačka je 51cm.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović proteklih nekoliko mjeseci potpuno su renovirali stan kako bi sve bilo spremno za dolazak djevojčice na svijet.
Mali Aleksandar sa roditeljima je birao igračke za sestru. Soba koja se renovirala za dolazak djevojčice puna je plišanih medvjedića i zvečki.
- Aleksandra i Filip su ranije angažovali dizajnera enterijera kako bi opremili sobu za kćerku, pa su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena djevojčici, pa su zidovi tako i ukrašeni, ali i krevetac u bijeloj boji, te detalji koji su oplemenili prostor da bude savremen i lijepo uređen. Aleksandar je dobio svoji sobu, a on je sam birao krevet i prostor gdje će se igrati. Pošto obožava sport, tu su i lopte za igranje, a ono što je posebno interesantno jeste da je Aleksandar od mame i tate tražio da idu do prodavnice dječjih igrački, kako bi on birao plišane medvjediće i ostale stvarčice za sestru. Oni su bili oduševljeni tom idejom, pa su mu ispunili želju - rekao je izvor.