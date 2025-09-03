Majka Aleksandre Prijović se oglasila na društvenim mrežama nakon što joj se kćerka porodila: "Rodila se Arija"

Nakon što se porodila srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović, oglasila se i njena majka Borka Mihajlović.

Prijović je rodila djevojčicu Ariju, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Putem Instagrama Borka je podijelila predivnu poruku i prve informacije o unuci Ariji.

- Rodila se Arija - napisano je u objavi, u kojoj su saopćeni i detalji porođaja.

Mala Arija rodila se danas, 3. septembra, u 15:55 sati. Teška je 3,03 kg, a dugačka je 51cm.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović proteklih nekoliko mjeseci potpuno su renovirali stan kako bi sve bilo spremno za dolazak djevojčice na svijet.