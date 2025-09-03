Restoran u znaku novorođene djevojčice: Slavi se nakon poroda Aleksandre Prijović

Aleksandra Prijović, poznata pjevačica, danas je rodila svoje drugo dijete – djevojčicu kojoj su dali ime Arija.

Dok se Aleksandra nalazi u porodilištu i oporavlja od porođaja, njena porodica i najbliži prijatelji odlučili su da obilježe ovaj poseban trenutak slavljenjem u jednom beogradskom restoranu.

Dekoracije u restoranu pažljivo su birane – sve je bilo u znaku novorođene Arije. Na snimku koji je podijelila Borka Mihajlović, Aleksandrina majka i ponosna baka, vidi se kako izgleda ambijent slavlja: bogato dekorisan sto, kao i velika roze instalacija sa crtežom bebe i natpisom: