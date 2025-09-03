Restoran u znaku novorođene djevojčice: Slavi se nakon poroda Aleksandre Prijović

Aleksandra Prijović, poznata pjevačica, danas je rodila svoje drugo dijete – djevojčicu kojoj su dali ime Arija.
Dok se Aleksandra nalazi u porodilištu i oporavlja od porođaja, njena porodica i najbliži prijatelji odlučili su da obilježe ovaj poseban trenutak slavljenjem u jednom beogradskom restoranu.
Dekoracije u restoranu pažljivo su birane – sve je bilo u znaku novorođene Arije. Na snimku koji je podijelila Borka Mihajlović, Aleksandrina majka i ponosna baka, vidi se kako izgleda ambijent slavlja: bogato dekorisan sto, kao i velika roze instalacija sa crtežom bebe i natpisom:
- Život nam je svega dao. Rodila se Aria."
Na objavljenom snimku vidi se da gosti tek pristižu, a uz video Borka je dodala i pjesmu Nade Topčagić – "Rodila se princeza", čime je dodatno naglasila emocije koje su ispunile sve prisutne.
Podsjetimo, porođaj je prošao bez komplikacija, a i majka i beba se osjećaju dobro. Nedugo nakon rođenja, Borka Mihajlović se obratila putem Instagrama, podijelivši prve informacije i poruku ispunjenu radošću:
- Rodila se Arija - napisala je, uz podatke o rođenju.
Mala Arija rođena je danas, 3. septembra, tačno u 15:55 sati. Teška je 3,03 kilograma, a dugačka 51 centimetar.