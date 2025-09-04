Naida Bešlagić: Iza mene je teška bolest, sada biram mir umjesto muzike

U popodnevnoj emisiji “Naše priče” gošća je bila Naida Bešlagić, nekadašnja pjevačica koju je publika zavoljela po snažnom glasu i emotivnim interpretacijama. U otvorenom razgovoru Naida je otkrila kako je iza nje jedna od najtežih životnih borbi – opaka bolest iz koje je izašla kao pobjednica. Ipak, priznaje da se muzici neće vraćati, jer je donijela odluku da svoj mir i zdravlje stavi na prvo mjesto.

- Volim muziku, to je moja velika ljubav i volim pjevati više od ičega. Ali nije to sve bajno i sjajno kako izgleda na televiziji. Puno toga lošeg se krije iza kamere, puno prljavih stvari i strestova s kojima se moraš suočavati, jer si u tom poslu. Jednostavno sam odlučila da ne želim taj stres trenutačno u životu. Nije mi to potrebno – izjavila je Naida.

Emisiju “Naše priče” gledajte u 17:15 na TV ALFA.