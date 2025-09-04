Branislav Lečić ljubi 30 godina mlađu Jelenu: "Ne vidim sebe više u braku"

Branislav Lečić (70) ženio se dva puta. U prvom braku, sa Ivanom Vujadinović dobio je dvoje djece, a u drugom sa voditeljkom Ninom Radulović, sina.

Lečić je trenutno u vezi sa 32 godine mlađom Jelenom, međutim, ovoga puta ne razmišlja o braku.

- Ne vidim sebe više u braku. Nikad ne reci nikad, ali treba biti realan, moje godine su krupne, ja zaokružujem neke stvari. Meni je sada radost u nekim prijateljskim, pravim, iskrenim odnosima, bez ikakve potrebe. Brak podrazumijeva neko zidanje nečega, ne idete vi u brak samo što se jedno drugome dopadate i imate povjerenja jedno u drugo i želite da budete zajedno. Nego imate i neki zajednički plan, a to je da rađate djecu ili da osnivate neku priču koja ima svoj specifični sadržaj koji ste vi prepoznali - rekao je glumac za "Hype tv", pa je dodao:

- Nemam potrebu za takvu vrstu razmišljanja, imam prijatelje koji me ispunjavaju, a što se tiče kontakta emotivnog tipa, to otvaram, zato što to treba negdje da se svede, zato što ozbiljnost godina koje imam ti ne omogućava da se i dalje ponašaš kao divlji konj u prirodi.

Inače, Jelena je glumcu oduvijek bila velika podrška.

- Jelena je umjetnica i profesor. Međusobno se podržavaju, ona mu je bila velika podrška u ovim najtežim danima u njegovom životu. Negdje na početku romanse otišli su na Durmitor, na safari, i tako je nastala njihova prva zajednička fotografija. Inače, Jelena ima 36 godina i radi kao asistent na fakultetu na predmetima crtanje i crtanje ilustracija - otkrio je tada izvor i dodao da im nikad nije bila namjera da privlače pažnju javnosti.

- Sa njim se rijetko pojavljivala u javnosti, a uslikani su zajedno samo zato što se pisalo da mu je advokatica, kćerka... Niko nije ni slutio da je riječ o novoj djevojci koju je uspješno skrivao tako dugo - zaključio je izvor.