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OGLASILA SE MODNA KUĆA

Legendarni italijanski dizajner Đorđo Armani bit će sahranjen u krugu porodice i prijatelja

Neumoran je radio do svojih posljednjih dana, navode u saopćenju

Armani: Preminuo danas. Platforma X

A. O.

4.9.2025

Legendarni italijanski dizajner Đorđo Armani (Giorgio), koji je preminuo danas u 91 godini, bit će sahranjen u krugu porodice i prijatelja, navodi se u saopćenju njegove modne kuće.

Njegovo tijelo će biti postavljeno u milanskom Armani/Teatro kako bi ožalošćeni odali počast u subotu i nedjelju, javila je ANSA.

- Sa najdubljom tugom objavljujemo smrt našeg osnivača, kreatora i neumorne pokretačke snage. Đorđo je preminuo mirno, okružen svojim najmilijima. Neumoran je radio do svojih posljednjih dana, posvećen kompaniji, njenim kolekcijama i uvijek novim projektima. Tokom godina, Đorđo Armani je stvorio viziju koja se proširila na svaki aspekt življenja, predviđajući vremena sa izuzetnom jasnoćom i pragmatizmom. Vodila ga je neiscrpna radoznalost, pažnja prema sadašnjosti i ljudima. Na ovom putu izgradio je otvoren dijalog sa javnošću, postavši omiljena i cijenjena ličnost zbog svoje sposobnosti da komunicira sa svima - navodi se u saopćenju njegove modne kuće.

# GIORGIO ARMANI
# ITALIJA
# DIZAJNER
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