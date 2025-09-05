Italijanska glumica postala majka nakon dugogodišnje borbe s neplodnošću

Katerina (Caterina) Murino najprepoznatljivija po ulozi Bondove djevojke u filmu "Casino Royale", postala je majka u 48. godini života.

Nakon godina borbe s neplodnošću, italijanska glumica je u avgustu rodila sina. Ipak, ovu dugoočekivanu vijest odlučila je podijeliti s javnošću tek nedavno.

Murino je otkrila da je dječaka nazvala Demetrio Tankredi Rigod Murino (Demetrio Tancredi Rigaud Murino), a u objavi se našalila da su njene mačke dobile "mlađeg brata".

- Ilitija (Illithyia), Herkul (Hercule), Selene i Leto objavljuju rođenje svog malog brata Demetrija Tankredija Rigoda Murina. Njihovi mama i tata su dobro i presretni, iako svjesni da ih čekaju besane noći - poručila je glumica.