Nova kontroverza oko Thompsona: Lažirao dokumente za terasu?

Dio obrane u kaznenom progonu zbog Thompsonove terase bit će i vještačenje u kojem vještak upozorava na pogodovanje i kaznena djela. Tvrdi da je Thompson kupio vlasništvo stanara bez njihovog odobrenja.

Podizanje optužnice

Bitka oko najpoznatije terase u državi, one na koju pravo vlasništva polažu i pjevač Marko Perković Thompson i vlasnici stanova u zgradi na kojoj je terasa, dobila je kazneni nastavak u obliku podizanja optužnice protiv Branka Miodraga, predstavnika suvlasnika, novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića zbog navodnog nezakonitog ulaska u privatni prostor.

Kako su 24sata doznala, odbrana će se sastojati od tvrdnji da je Miodrag vlasnik dijela terase, kao i svi suvlasnici u zgradi, da su stajali na tom dijelu, a bit će uključeno i vještačenje sudskog vještaka Ivana Martića iz avgusta 2024. godine, napisano na 34 stranice. To vještačenje naručio je Miodrag, prije podizanja optužnice. Martićev zadatak bio je analizirati dokumentaciju i do tada provedene službene i pravne radnje i postupke. Martić piše da je vještačenje radio po istim standardima kao što bi radio da je od njega to zatražio sud.

Kako je prvi pisao Nacional, već na šestoj stranici vještak crvenim podebljanim slovima napominje da preslika građevinske dozvole nema ni jedan pečat, potpis ili drugu službenu ovjeru. Prema glavnom projektu, terasa i "nadgrađe" dio su zasebne cjeline, odnosno Miodragove zgrade, no to nije zatekao kad je pregledavao zgradu, već je tu sporna terasa. Nakon toga Martić piše da će svjesno diskreditirati gradske urede, ali nema izbora zbog "nepobitnih činjenica".

- Od iskopa za temelje predmetne građevine postoje dokazi i evidencija da su sve javne službe i službenici bili upoznati s činjenicom da se od iskopa gradi mimo i protivno izdanoj građevinskoj dozvoli. Kako na predmetnoj parceli, tako i kasnije na susjednim sjevernim parcelama. Postojeće evidentirane prijave i nepostupanja državnih tijela i institucija nisu predmet, ali su prvi i najbitniji uzrok evidentiranom stanju - piše Martić u nalazu.





Prevareni stanari?

Piše i da su prvi kupoprodajni ugovori sklopljeni 1999. godine i da su kupci morali po ovlaštenim osobama ili sami vidjeti da se ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom. Onda nastavlja "rastavljati" investitore. Pojašnjava da su sklapanjem ugovora kupci postali vlasnici i da sve što se događalo nakon potpisivanja tih ugovora, mimo dozvola, dogovora i znanja suvlasnika, zadire u njihovo vlasničko pravo i da nije valjano. To je važno jer je Thompson terasu kupio 10 godina nakon. Također, prema vještaku se stvarno stanje podjela površina ne slaže s dokumentom etažiranja, a dio dokumentacije je po njegovom mišljenju izrađeno naknadno.

- Ako kojim slučajem postoji kompletan Etažni elaborat s iskazanim udjelima i grafičkim prilozima (nacrtima), molim da se isto dostavi radi pregleda i dopune ovoga mišljenja, u što sumnjam. Na kraju krajeva, dostupan provedeni Etažni elaborat s nacrtima ne odgovara upisanom u proknjiženom stanju za koje bez imalo dvojbe mogu dati mišljenje kako se radi o pogodovanju i zloupotrebi položaja i ovlasti osobe na sudu koja je to službeno dopustila da se proknjiži kao stvarno i legalno stanje - piše Martić.

Tvrdi da je dokument o upravljanju zajedničkim površinama krivotvoren i da se krov zgrade ne može naknadno predstaviti u nečije privatno vlasništvo niti se "10-ak godina nakon" može pojaviti poseban vlasnik krova zgrade i da se radi o bespravnoj nadogradnji terase. Tvrdi da je Thompson taj dio "kupio" nakon što su svi suvlasnici te zgrade kupili stanove, a time i zajednički krov, i da se ta kupovina odvila bez dozvole suvlasnika zgrade. Odnosno, vještak tvrdi da je netko prodao njihovo vlasništvo Thompsonu bez da ih je pitao.

Sumnjivi pečati?

Zanimljiva je i njegova analiza pečata kojima je ovjeren jedan naknadno izrađeni ugovor o vlasništvu zajedničkih dijelova.

- Ovjera jednog od naknadno izrađenih ugovora koju je u pokušaju stjecanja vlasništva nad zajedničkim dijelovima izradio i koristio netko od osoba koji su imali osobni interes je samo potvrda koliko je bezočno i beskompromisno postupanje u nakani da se provede protuzakonita procedura otuđenja dijela imovine. Svaki komentar koji je dokaziv i logičan može se navesti u ovom slučaju kao potvrda sumnje u vjerodostojnost ovjere. Ako je ovjera sa deponiranim potpisom zašto nije kao i sve ostale, već se nalazi sa starim žigom iz 1990 - tih godina koji se ne primjenjuje već nekoliko godina u RH za navedeno vrijeme ovjere? Provjerom 10-ak ovjera ispred i iza predmetne ovjere se može potvrditi je li ista rađena slučajno u nekim ograničenim okolnostima (na primjer da nije bilo struje pa se moralo ovjeriti kroz šablonski ručni tipizirani dio žiga-ovjere). Nema podataka o digitalnom potpisu računa i nisu jasni troškovi navedeni da su naplaćeni, a što je inače u 2003. godini bio već standard koji ne odgovara prikazanom. Javnobilježnički pečat izgledno ne odgovara periodu ovjere (pečati su različiti zbog promjene kroz godine), postoje dvije vrste pečata javnog bilježnika koji je navodno ovjerio dokument. Moguća provjera što i predlažem i preporučujem - piše Martić.

Thompsonov advokat je ranije za 24sata rekao da se ne boje ovog vještačenja jer ga je naručio Branko Miodrag.

- Svaka stranka u postupku može naručiti po deset svojih vještačenja i priložiti ih u spis kao dokaze za svoje argumente. Ali po zakonu, jedino relevantno vještačenje je ono koje naruči sud od neovisnog sudskog vještaka. Takvo vještačenje još nije izrađeno jer se postupak oduljio upravo zato što je gospodin Miodrag tražio izuzeće suda što mu je odbijeno - rekao je Perkovićev odvjetnik Marko Višić.