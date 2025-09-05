Jelena Karleuša se obrušila na Hanu Hadžiavdagić: Poznata je u BiH po opsesiji mojim likom i djelom

Pjevačica je podijelila snimak koji je nastao na koncertu Donne Ares na kojem je bila gost, a gdje ju je Hana najavila kao "najiskreniju osobu na estradi" i "divu".

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša okomila se na influenserku iz BiH Hanu Hadžiavdagić i prozvala je podijelivši stari snimak s koncerta Donne Ares te tvrdi da je poznata po govoru mržnje upućenom njoj.

- Ova osoba u zelenoj haljini, koja me ovako lijepo najavljuje na koncertu Donne Ares u Sarajevu zove se, ako se ne varam, Hana. Poznata u Bosni i Hercegovini već godinama po najstrašnijem i najbolesnijem govoru mržnje protiv mene i opsesiji mojim likom i djelom -kaže Karleuša uz snimak.

Također, u nastavku objave je iznijela još tvrdnji: "Mnogi organizatori koncerata u BiH su me zvali da mi se žale kako ih ova osoba zove i bukvalno im prijeti da će biti kamenovani ako budu imali veze sa mojim koncertima, širi najstrašniju antisrpsku mržnju, laži itd. Ali neka svako jednog dana odgovara po zasluzi za svoja djela i nedjela".

- Ja sam čini mi se, moj zadatak dobrog čovjeka već uspješno obavila - tvrdi pjevačica te dodaje: "Neka je našoj divnoj Doni laka zemlja i sjećanje na nju. Nikada je neću zaboraviti".

Hana je još jedna u nizu osoba koje Karleuša proziva na svojim društvenim mrežama.