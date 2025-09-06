Novinarka Zerina Patković: Najviše me motivišu vlastiti napredak i uspjeh

Ime i prezime: Zerina Patković
Datum i mjesto rođenja: 16. septembar 1993., Zenica.
Šta prvo uradite kad se probudite: Obavim svoju skin care rutinu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih profesorica njemačkog jezika.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: TV voditeljica zabavnog programa.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: SPF.
Najdraža pjesma: “Sve dok te bude imalo”, Dino Merlin.
Šta gledate na televiziji: Serije i filmove.
Šta Vas nervira: Uh, duga lista. Nepravda, laž, neodgovornost, arogancija, nepoštivanje tuđeg vremena…
Najdraži grad: Dubai.
Najbolji poklon koji ste dobili: Novac za polaganje vozačkog ispita od mame.
Čega se plašite: Gubitka voljenih ljudi.
S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Bijela.
Ko Vam je uzor: Nemam uzora. Najviše me motivišu vlastiti napredak i uspjeh.
Najdraži pisac: Gabrijel Garsija Markes (Gabriel Garcia Marquez).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Prvo bih zaustavila sve ratove. Potom uložila u obrazovanje i mentalno zdravlje jer odatle kreće dugoročna promjena.
Omiljeni muzičar ili bend: Sergej Ćetković.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Sva pravila” od Šeri Šnajder i Elen Fejn.
Tim za koji navijate: Ne navijam ni za koga.
Omiljena narodna izreka: „Strpljen-spašen“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kada ćeš se udati?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Gabrielle Solis (Eva Longoria) iz serije “Očajne kućanice”.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Sejšele.