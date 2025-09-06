Novinarka Zerina Patković: Najviše me motivišu vlastiti napredak i uspjeh

Ime i prezime: Zerina Patković

Datum i mjesto rođenja: 16. septembar 1993., Zenica.

Šta prvo uradite kad se probudite: Obavim svoju skin care rutinu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih profesorica njemačkog jezika.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: TV voditeljica zabavnog programa.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: SPF.

Najdraža pjesma: “Sve dok te bude imalo”, Dino Merlin.

Šta gledate na televiziji: Serije i filmove.

Šta Vas nervira: Uh, duga lista. Nepravda, laž, neodgovornost, arogancija, nepoštivanje tuđeg vremena…

Najdraži grad: Dubai.

Najbolji poklon koji ste dobili: Novac za polaganje vozačkog ispita od mame.

Čega se plašite: Gubitka voljenih ljudi.

S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Nemam uzora. Najviše me motivišu vlastiti napredak i uspjeh.

Najdraži pisac: Gabrijel Garsija Markes (Gabriel Garcia Marquez).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Prvo bih zaustavila sve ratove. Potom uložila u obrazovanje i mentalno zdravlje jer odatle kreće dugoročna promjena.

Omiljeni muzičar ili bend: Sergej Ćetković.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Sva pravila” od Šeri Šnajder i Elen Fejn.

Tim za koji navijate: Ne navijam ni za koga.

Omiljena narodna izreka: „Strpljen-spašen“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kada ćeš se udati?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Gabrielle Solis (Eva Longoria) iz serije “Očajne kućanice”.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Sejšele.