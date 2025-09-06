Đorđo Armani u posljednjem intervuju pričao o životu: "Plaši me osjećaj usamljenosti"

Poznati italijanski modni dizajner Đorđo Armani (Giorgio) preminuo je u 91. godini života. U svom posljednjem intervjuu, koji je dao za The Financial Times svega nekoliko dana prije smrti, otvoreno je govorio o svom životu, karijeri i jedinoj stvari zbog koje žali.

- Ne bih rekao da sam bio radoholičar, ali je istina da sam mnogo radio. Vjerujem da je posvećenost radu ključna za uspjeh. Ipak, danas mi je najveće žaljenje to što sam previše vremena proveo radeći, a premalo uz prijatelje i porodicu - rekao je Armani.

Govoreći o budućnosti modne kuće nakon svoje smrti, Armani je istaknuo da je proces nasljeđivanja pažljivo i detaljno planiran.

- Odlučio sam da postepeno prenesem odgovornosti koje sam godinama lično obavljao na one kojima najviše vjerujem i koji su mi najbliži - dodao je.

Strah od usamljenosti pratio ga je godinama.

Tema usamljenosti nije mu bila strana – još u intervjuu za The Guardian 2020. godine priznao je:

"Plaši me osjećaj usamljenosti. Ne mogu reći da nečega posebno žalim, ali kada bih mogao ponovo proživjeti život, više bih se posvetio prijateljima i porodici."

Armanijevo ime postalo je sinonim za eleganciju, luksuz i uspjeh. Njegova modna kuća ostvarivala je godišnji prihod od 2,7 milijardi dolara, dok se ukupna vrijednost njegovog bogatstva procjenjivala na više od 12,1 milijardu dolara.

Osim modne odjeće i dodataka, njegovo poslovno carstvo obuhvatalo je i parfeme, kozmetiku, namještaj, knjige, čokolade i cvijeće.