Glumica još jednom dokazala da su godine samo broj: Ovako izgleda 59. godina

Američka glumica Hale Beri pohvalila se svojim izgledom na društvenim mrežama podijelivši fotografiju u kupaćem kostimu.

Dok pozira u zlatnom dvodjelnom kupaćem kostimu i nosi maramu na glavi, Beri je poručila:

“Ovako izgleda 59 godina”.

Na glavi je imala i naočare za sunce, a kombinaciju za plažu upotpunila je nizom komada nakita.

Beri, koja i u 50-im godinama izgleda nevjerovatno mladoliko, često ističe da za njen izgled nije zaslužna samo genetika, već i dosljedan stil života.

Zbog dijabetesa tipa 1, Hale već godinama prati keto dijetu koja je u stvari način ishrane sa malo ugljenih hidrata a bogata zdravim mastima i proteinima.