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POHVALILA SE

Glumica još jednom dokazala da su godine samo broj: Ovako izgleda 59. godina

Na glavi je imala i naočare za sunce, a kombinaciju za plažu upotpunila je nizom komada nakita

Američka glumica Hale Beri. Instagram

E. A.

17.10.2025

Američka glumica Hale Beri pohvalila se svojim izgledom na društvenim mrežama podijelivši fotografiju u kupaćem kostimu.

Dok pozira u zlatnom dvodjelnom kupaćem kostimu i nosi maramu na glavi, Beri je poručila:

“Ovako izgleda 59 godina”.

Na glavi je imala i naočare za sunce, a kombinaciju za plažu upotpunila je nizom komada nakita.

Beri, koja i u 50-im godinama izgleda nevjerovatno mladoliko, često ističe da za njen izgled nije zaslužna samo genetika, već i dosljedan stil života.

Zbog dijabetesa tipa 1, Hale već godinama prati keto dijetu koja je u stvari način ishrane sa malo ugljenih hidrata a bogata zdravim mastima i proteinima.

Također, izbjegava alkohol i vještačke šećere, što značajno doprinosi zdravlju kože i stabilnom nivou energije.

Beri vježba gotovo svakodnevno, a njeni treninzi su sve osim rutinski. U saradnji sa ličnim trenerom Petrom Li Tomasom, praktikuje HIIT (intervalni treninzi visokog intenziteta), treninge snage, MMA i borilačke vještine, kao i jogu i istezanje.

# HALE BERI
# GLUMICA
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