Uoči finala Miss Universe: Više takmičarki napustilo događaj zbog sukoba s organizatorom

Tenzije uoči izbora za Miss Universe 2025 dosegle su vrhunac jučer u Bangkoku, kada je tokom javnog događaja došlo do oštrog sukoba između direktora tajlandskog izbora, Nawata Itsaragrisila, i predstavnice Meksika, Fatime Bosch. Incident je izazvao pravu buru u javnosti, a nekoliko učesnica napustilo je događaj u znak podrške meksičkoj misici.
Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama, vidi se trenutak kada Bosch, vidno uznemirena, poručuje Nawat-u:
"Poštujemo vas, baš kao što biste i vi trebali poštovati nas. Ovdje predstavljam svoju zemlju i nije moja krivica što imate problem s mojim organizatorima.“
Direktor joj je na to uzvratio: „Ne, prvo me morate saslušati, pa onda raspravljati sa mnom.“
Ubrzo nakon toga, Bosch je ustala i napustila prostoriju, dok je Nawat naredio obezbjeđenju: „Stani. Osiguranje!“
Njenu odluku da ode podržalo je više takmičarki, među kojima i aktuelna Miss Universe, Dankа Victoria Kjer.
Prema pisanju stranih medija, sukob je započeo jer Fatima nije objavila sadržaj o zemlji domaćinu, Tajlandu, na društvenim mrežama. Iako je pokušala objasniti da je riječ o nesporazumu, Nawat je izrekao rečenicu koja je izazvala burne reakcije:
„Ako slijediš naređenja svog nacionalnog direktora, glupa si.“
Ova uvreda pokrenula je val osuda, a mnoge takmičarke su se solidarizirale s Bosch, smatrajući da je tretirana nepravedno.
Kasnije je Fatima Bosch, zajedno s Miss Universe Iraka, Hanin Al Qoreishy, stala pred novinare i progovorila o incidentu.
- Nazvao me je glupom jer ima problem s organizacijom, i mislim da je to nepoštovanje,“ izjavila je.
- Svijet mora znati da smo mi žene koje imaju glas. Ova platforma je stvorena da se čuje naš glas, a ne da nas neko ušutka. Mene niko neće ušutkati - dodao je.
Nakon sukoba, Fatima je dobila ogromnu podršku na društvenim mrežama — hiljade korisnika pohvalile su je zbog hrabrosti, odlučnosti i dostojanstvenog stava kojim je, kako mnogi kažu, pokazala pravo lice moderne žene na svjetskoj sceni ljepote.