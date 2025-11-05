Uoči finala Miss Universe: Više takmičarki napustilo događaj zbog sukoba s organizatorom

Tenzije uoči izbora za Miss Universe 2025 dosegle su vrhunac jučer u Bangkoku, kada je tokom javnog događaja došlo do oštrog sukoba između direktora tajlandskog izbora, Nawata Itsaragrisila, i predstavnice Meksika, Fatime Bosch. Incident je izazvao pravu buru u javnosti, a nekoliko učesnica napustilo je događaj u znak podrške meksičkoj misici. Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama, vidi se trenutak kada Bosch, vidno uznemirena, poručuje Nawat-u: "Poštujemo vas, baš kao što biste i vi trebali poštovati nas. Ovdje predstavljam svoju zemlju i nije moja krivica što imate problem s mojim organizatorima.“

Direktor joj je na to uzvratio: „Ne, prvo me morate saslušati, pa onda raspravljati sa mnom.“ Ubrzo nakon toga, Bosch je ustala i napustila prostoriju, dok je Nawat naredio obezbjeđenju: „Stani. Osiguranje!“ Njenu odluku da ode podržalo je više takmičarki, među kojima i aktuelna Miss Universe, Dankа Victoria Kjer. Prema pisanju stranih medija, sukob je započeo jer Fatima nije objavila sadržaj o zemlji domaćinu, Tajlandu, na društvenim mrežama. Iako je pokušala objasniti da je riječ o nesporazumu, Nawat je izrekao rečenicu koja je izazvala burne reakcije: „Ako slijediš naređenja svog nacionalnog direktora, glupa si.“ Ova uvreda pokrenula je val osuda, a mnoge takmičarke su se solidarizirale s Bosch, smatrajući da je tretirana nepravedno. Kasnije je Fatima Bosch, zajedno s Miss Universe Iraka, Hanin Al Qoreishy, stala pred novinare i progovorila o incidentu.