Misterija okružuje smrt OnlyFans zvijezde: Nađena mrtva u kadi u hotelu, sumnja se na ubistvo

Influenserka s Tajvana i zvijezda platforme OnlyFans pronađena je mrtva u kadi hotelske sobe u Maleziji, a istražitelji njen slučaj sada vode kao ubistvo.

Tajvanka Iris Šije (Iris Hsueh), stara 31 godinu, pronađena je beživotna 22. oktobra oko 13.40 sati u hotelu u Kuala Lumpuru.

U početku je smrt bila okarakterisana kao iznenadna, ali su istražitelji naknadno otvorili istragu o ubistvu, prenijeli su lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, influenserka koja je imala više od 540.000 pratilaca na Instagramu, u trenutku smrti se nalazila u hotelu zajedno s lokalnim reperom Nejmvi (Namewee). Reper, čije je pravo ime Vi Meng Či (Wee Meng Chee), uhapšen je istog dana zbog posjedovanja i upotrebe droge, ali je 24. oktobra pušten uz kauciju nakon što nije priznao krivicu.

Muzičar, poznat po pjesmama u kojima dotiče tabu teme u malezijskom društvu, priveden je s lisicama na rukama nakon što su policajci kod njega pronašli tablete ekstazija. Naknadno je testiran pozitivno na amfetamine, metamfetamin, ketamin i THC, izvijestio je BBC)

U saopćenju objavljenom na Instagramu, Či je negirao da je koristio drogu te izrazio duboko žaljenje zbog smrti influenserke. Policija ga zasad nije označila kao osumnjičenog, ali prikuplja snimke nadzornih kamera i izjave hotelskog osoblja kako bi rekonstruisala posljednje trenutke života Šije.

Na platformi OnlyFans bila je poznata kao “Boginja medicinske sestre” (Nurse Goddess), budući da je ranije studirala medicinsku njegu. Na društvenim mrežama pratilo ju je oko dva miliona ljudi, a navodno je mjesečno zarađivala oko 40.000 dolara od pretplata na erotskoj platformi.

Iris je doputovala u Maleziju 20. oktobra na četverodnevni boravak tokom kojeg je upoznala repera. Lokalni mediji sada prenose da policija traga za njim nakon što je slučaj službeno preklasifikovan kao ubistvo.