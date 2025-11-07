ODRŽANO NA FILIPINIMA

Češka ljepotica Natali Puškinova ponijela titulu “Miss Earth 2025”

Natali Puškinova. Instagram

E. A.

7.11.2025

Natali Puškinova iz Češke izabrana je za Miss Earth 2025 na izboru ljepote koji je održan u Manili na Filipinima, a na kojem je učestvovalo više od 80 djevojaka iz cijelog svijeta.

Dvadesetjednogodišnja studentkinja marketinga i odnosa s javnošću druga je Čehinja u istoriji koja je ponijela titulu Miss Earth, poslije Tereze Fajksove, pobjednice iz 2012. godine.

Tema ovogodišnjeg izdanja Miss Earth bila je “Silver Lining”, a takmičenje je obilježilo 25 godina postojanja.

Osamdeset dvije takmičarke učestvovale su u različitim aktivnostima tokom programa, uključujući izazove koji su se fokusirali na promociju kulture i ekologije, a sve u cilju podizanja svijesti o važnosti očuvanja životne sredine.

- Ljepota je dar, ali prava vrijednost je u tome kako je koristimo – za dobrobit ljudi i planete - izjavila je nakon pobjede mlada Čehinja, koja je na sceni osvojila i publiku i žiri iskrenošću i jednostavnošću.
