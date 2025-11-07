Češka ljepotica Natali Puškinova ponijela titulu “Miss Earth 2025”

Natali Puškinova iz Češke izabrana je za Miss Earth 2025 na izboru ljepote koji je održan u Manili na Filipinima, a na kojem je učestvovalo više od 80 djevojaka iz cijelog svijeta.
Tema ovogodišnjeg izdanja Miss Earth bila je “Silver Lining”, a takmičenje je obilježilo 25 godina postojanja
Dvadesetjednogodišnja studentkinja marketinga i odnosa s javnošću druga je Čehinja u istoriji koja je ponijela titulu Miss Earth, poslije Tereze Fajksove, pobjednice iz 2012. godine.
Osamdeset dvije takmičarke učestvovale su u različitim aktivnostima tokom programa, uključujući izazove koji su se fokusirali na promociju kulture i ekologije, a sve u cilju podizanja svijesti o važnosti očuvanja životne sredine.
