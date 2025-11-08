Video / Trenutak koji je nasmijao sve: Mis Etiopije zaboravila da ona predstavlja svoju državu

Posljednjih nekoliko dana se odvija prava drama na modnoj sceni, naime održan je Mis Eerth za 2025. godinu, a proteklih nekoliko dana društvene mreže se preplavljene videosnimcima sa takmičenja.

Sudeći po komentarima, skandali su zasjenili sam izbor najljepše djevojke.

Jedna od scena koja je nasmijala sve, jeste situacija sa djevojkom koja predstalja Etiopiju. Dok je komentator prozivao djevojke da se predstave, predstavnica pomenute države je zaboravila da ona predstalja Etiopiju, te nakon nekoliko puta prozivanja ona nije se pojavila, te je aplaudirala i čekala da vidi ko će izaći.