Video / Trenutak koji je nasmijao sve: Mis Etiopije zaboravila da ona predstavlja svoju državu

Sudeći po komentarima, skandali su zasjenili sam izbor najljepše djevojke

Takmičenje održano prije nekoliko dana. Instagram

E. A.

8.11.2025

Posljednjih nekoliko dana se odvija prava drama na modnoj sceni, naime održan je Mis Eerth za 2025. godinu, a proteklih nekoliko dana društvene mreže se preplavljene videosnimcima sa takmičenja. 

Sudeći po komentarima, skandali su zasjenili sam izbor najljepše djevojke. 

Jedna od scena koja je nasmijala sve, jeste situacija sa djevojkom koja predstalja Etiopiju. Dok je komentator prozivao djevojke da se predstave, predstavnica pomenute države je zaboravila da ona predstalja Etiopiju, te nakon nekoliko puta prozivanja ona nije se pojavila, te je aplaudirala i čekala da vidi ko će izaći.

Ova situacija je nasmijala sve pristune, a predstavnici Etiopije je trebalo neko vrijeme da shvati da svi čekaju nju, te da izađe na scenu.

# MISS EARTH
