Sofija Vergara pozirala s mlađom sestrom: Oduševile pratitelje na društvenim mrežama

Sofija Vergara i njena mlađa sestra Sandra zablistale su na rijetkoj zajedničkoj fotografiji, koju su podijelile na Instagramu.

Nastala je tokom Sofijine zabave u Majamiju povodom lansiranja njenog brenda za njegu kože “Toty”.

Za glamuroznu proslavu, Sofija je nosila narandžastu korsetsku haljinu sa dubokim dekolteom, dok je Sandra zablistala u nježno haljini bez bretela.

- Proslavljamo sa porodicom - napisala je Sandra (37) u opisu fotografija.

Sofíja (53) je na svom profilu objavila više fotografija sa zabave, dodajući da duguje zahvalnost svima.

- Savršena noć u Majamiju! Sa savršenom ekipom ljudi - srećna je kolumbijska seks bomba.

Sandra je posljednjih nedjelja privukla pažnju javnosti nakon što se pridružila Netfliksovoj seriji “Selling Sunset” u 9. sezoni.

Iako je javnost često poredi sa Sofijom, Sandra ističe da je potpuno drugačija i da gradi karijeru na svoj način.



