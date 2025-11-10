Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZABLISTALE

Sofija Vergara pozirala s mlađom sestrom: Oduševile pratitelje na društvenim mrežama

Za glamuroznu proslavu, Sofija je nosila narandžastu korsetsku haljinu sa dubokim dekolteom

Sofija i Sandra Vergara. Instagram

E. A.

10.11.2025

Sofija Vergara i njena mlađa sestra Sandra zablistale su na rijetkoj zajedničkoj fotografiji, koju su podijelile na Instagramu.

Nastala je tokom Sofijine zabave u Majamiju povodom lansiranja njenog brenda za njegu kože “Toty”.

Za glamuroznu proslavu, Sofija je nosila narandžastu korsetsku haljinu sa dubokim dekolteom, dok je Sandra zablistala u nježno haljini bez bretela.

- Proslavljamo sa porodicom - napisala je Sandra (37) u opisu fotografija.

Sofíja (53) je na svom profilu objavila više fotografija sa zabave, dodajući da duguje zahvalnost svima.

- Savršena noć u Majamiju! Sa savršenom ekipom ljudi - srećna je kolumbijska seks bomba.

Sandra je posljednjih nedjelja privukla pažnju javnosti nakon što se pridružila Netfliksovoj seriji “Selling Sunset” u 9. sezoni.

Iako je javnost često poredi sa Sofijom, Sandra ističe da je potpuno drugačija i da gradi karijeru na svoj način.


- Odmah će te porediti samo zbog istog prezimena. To se dešava svima koji su povezani sa nekim velikim. Ali, u isto vrijeme, potpuno sam drugačija i radim nešto potpuno drugačije - rekla je za Fox News Digital.

Sandra je takođe naglasila koliko cijeni podršku sestre, zahvaljujući kojoj se preselila u Los Anđeles, gdje se snima serija.

- Podržavala me je dugo. Zato je poštujem i poštujem ono što je uradila. Nije loše biti upoređivan - dodala je Sandra, naglašavajući da želi da je ljudi vide u njenom “sopstvenom svijetlu”.

# SODIA VERGARA
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.