Snimak s Miss Universe o kojem se priča: Izraelka uputila "pakosni" pogled Palestinki

Društvenim mrežama posljednjih dana kruži snimak nastao na predstavljanju takmičarki Miss Universe, a na kojem se može vidjeti pogled koji je Miss Universe Izraela Melanie Shiraz uputila Miss Universe Palestine Nadeen Ayoub.

Naime, dok se na spomenutom snimku Miss Universe Palestine može vidjeti kako se smiješi i gleda uokolo, Miss Izraela stoji blizu nje dok je posmatra prilično ledenim pogledom koji su na mrežama opisali kao "podrugljiv", "pakostan" i "pun mržnje".

- Mržnja koja dolazi iz njenih očiju prema Miss Universe Palestine je na višem nivou. Ona ključa - glasi jedan od mnogobrojnih komentara.

Shiraz se direktno osvrnula na ove optužbe, navodeći da je riječ o "pogrešnom tumačenju običnog trenutka".