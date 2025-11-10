Snimak s Miss Universe o kojem se priča: Izraelka uputila "pakosni" pogled Palestinki

Društvenim mrežama posljednjih dana kruži snimak nastao na predstavljanju takmičarki Miss Universe, a na kojem se može vidjeti pogled koji je Miss Universe Izraela Melanie Shiraz uputila Miss Universe Palestine Nadeen Ayoub.
Naime, dok se na spomenutom snimku Miss Universe Palestine može vidjeti kako se smiješi i gleda uokolo, Miss Izraela stoji blizu nje dok je posmatra prilično ledenim pogledom koji su na mrežama opisali kao "podrugljiv", "pakostan" i "pun mržnje".
- Mržnja koja dolazi iz njenih očiju prema Miss Universe Palestine je na višem nivou. Ona ključa - glasi jedan od mnogobrojnih komentara.
Shiraz se direktno osvrnula na ove optužbe, navodeći da je riječ o "pogrešnom tumačenju običnog trenutka".
- Vrlo je jasno da sam jednostavno gledala prema drugim takmičarkama dok su izlazile na scenu. Dodavanje dramatičnog jezika običnim trenucima – posebno kada pogrešno predstavlja ljude – ne promoviše ljubaznost ili pravednost. Nadam se da ćete u budućnosti preispitati odluku prije nego što odaberete viralnost na štetu drugih - napisala je Shiraz u komentaru na Instagramu ispod jednog od snimaka.
Također, Miss Universe Izraela Melanie Shiraz tvrdila je da Miss Palestine, koja na svojim profilima na društvenim mrežama širi svijest o stradanju ljudi i djece u Gazi, objavljuje izmišljotine.
Podsjetimo, Nadeen Ayoub je prva Palestinka koja se takmiči na Miss Universe, a ranije je govorila o tome koliku čast joj ovo predstavlja i važnosti očuvanja palestinskog identiteta i kroz ovakve događaje.