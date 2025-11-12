Kim Kardašijan ljuta na vidovnjake: Patološki lažu

Kardašijan je prvi put polagala u julu, ali nije položila ispit

E. A.

12.11.2025

Kim Kardašijan (45) nije zadovoljna porodičnim timom vidovnjaka.

Kardašijan je otvoreno kritikovala vidovnjake koji su joj navodno garantovali da će položiti pravosudni ispit.

Na kraju je pala.

- Svi koje smo sreli, s kojima smo opsjednuti, puni su s***a”, rekla je Kim u kratkom videu za TikTok dok je šminkerka radila njen mejkap za žurku majke – Kris Džener.

- Možda njih četvoro mi je reklo da ću proći ispit, tako da su svi patološki lažovi. Ne vjerujte ničemu što kažu - dodala je bijesna Kim.

Kardašijan je prvi put polagala u julu, ali nije položila ispit.

Rezultat je objavila 8. novembra na Instagramu.

- Pa… Još uvijek nisam advokat, samo igram vrlo dobro obučenu na TV-u. Šest godina na ovom pravnom putovanju, i još sam u tome dok ne položim. Nema prečica, nema odustajanja – samo više učenja i još više odlučnosti - saopštila je Kim.

