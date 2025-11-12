Kim Kardašijan ljuta na vidovnjake: Patološki lažu

Kim Kardašijan (45) nije zadovoljna porodičnim timom vidovnjaka.
Kardašijan je otvoreno kritikovala vidovnjake koji su joj navodno garantovali da će položiti pravosudni ispit.
Na kraju je pala.
- Svi koje smo sreli, s kojima smo opsjednuti, puni su s***a”, rekla je Kim u kratkom videu za TikTok dok je šminkerka radila njen mejkap za žurku majke – Kris Džener.
- Možda njih četvoro mi je reklo da ću proći ispit, tako da su svi patološki lažovi. Ne vjerujte ničemu što kažu - dodala je bijesna Kim.
Kardašijan je prvi put polagala u julu, ali nije položila ispit.
Rezultat je objavila 8. novembra na Instagramu.
- Pa… Još uvijek nisam advokat, samo igram vrlo dobro obučenu na TV-u. Šest godina na ovom pravnom putovanju, i još sam u tome dok ne položim. Nema prečica, nema odustajanja – samo više učenja i još više odlučnosti - saopštila je Kim.