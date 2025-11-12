Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIJALITI ZVIJEZDA

Kajli Džener utišala glasine o raskidu sa Timotijem Šalameom, a nije ni progovorila

A fanovi su odmah primijetili da je Kajli među onima koji su mu dali podršku i tako “uglas” utišala spekulacije o raskidu

Kajli Džener - Avaz
Kajli Džener - Avaz
Kajli Džener - Avaz
Kajli Džener - Avaz
Kajli Džener - Avaz
E. A.

12.11.2025

Kajli Džener (28) je, izgleda, pronašla savršen način da demantuje glasine o raskidu sa Timotijem Šalameom (29) – i to bez riječi.

Nakon što su se u utorak pojavili izvještaji da je par navodno raskinuo, Kajli je na Instagramu “lajkovala” objavu momka, u kojoj je on “podijelio” trejler za svoj novi film “Marty Supreme”.

A fanovi su odmah primijetili da je Kajli među onima koji su mu dali podršku – i tako “uglas” utišala spekulacije o raskidu.

Prema navodima Dejli mejla, izvori su tvrdili da je između para došlo do problema u raju i da je Timoti prekinuo vezu.

Međutim, izvori za magazin People istog dana su otkrili da su Kajli i Timoti “sjajno” i da veza nije gotova.

- On trenutno snima ‘Dune: Part Three’ u inostranstvu, zato nije bio na proslavi 70. rođendana Kris Džener - rekao je izvor, dodajući da par pokušava da se vidi svakih nekoliko nedjelja.

Drugi insajder tvrdi da je Šalame stalno pominjao djevojku tokom snimanja novog filma u Njujorku i da je Kajli čak dolazila na set da ga posjeti.

Par, koji je zajedno od 2023. godine, već se suočavao sa glasinama o raskidu prošlog ljeta, ali su ih tada demantovali pojavivši se zajedno u Budimpešti.

I dok se Timoti bavi filmom, a Kajli vodi brend “Khy” i brine o djeci iz veze sa reperom Travisom Skotom, čini se da njih dvoje i dalje uspijevaju da održe ljubav na daljinu.

# KAJLI DŽENER
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.