Crnogorska influenserka rodila kćerku, tata stigao iz Japana: Srećnice jedna, koliko si željena i već voljena

Na svijet je stigla Mia Snežana Đurišić. Sandra se porodila juče. Dama čiji rad na Instagramu prati više od 100.00 pratilaca oglasila se kako bi otkrila neke detalje porođaja.

Divna vijest stiže iz doma crnogorske influenserke Sandre Mitrović i njenog životnog saputnika, našeg istaknutog košarkaša Nemanje Đuršića – njihova porodica postala je bogatija za princezu.

- Srećnice jedna, koliko si željena i već voljena! E pa, izgleda da nije htjela da se rodi dok joj tata ne stigne iz Japana i dok joj se ovi brojevi u datumu rođenja ne poklope. Ispunila je i meni želju – da se poslije carskog porođaja porodim prirodno i ponovo doživim taj vatromet emocija! Bila je nježna i sarađivala je odlično do samog kraja – naša pametna Škorpijica! Preemotivan i prelijep dan, koji nas je još više povezao – tako da prisustvo partnera na porođaju preporučujem - napisala je Sandra ispod prve objave poslije porođaja.

Zahvalila je medicinskom timu koji je bio uz nju.

- Sve je bilo tačno onako kako je trebalo da bude. 11:11. Za naš novi početak i novi roller coaster - zaključila je Sandra.

Mnoge čestitke u vidu komentara stigle su sa svih strana svijeta.